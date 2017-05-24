Повідомили про брак «зарплатних» коштів для луцьких освітян і медиків

На зарплату для луцьких освітян та працівників медичної галузі за грудень у міському бюджеті доведеться шукати 36 млн грн.Про це стало відомо 25 вересня під час засідання постійної комісії Луцькради з питань планування соціально-економічного розвитку, фінансів та бюджету.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що у грудні не передбачена субвенція із державного бюджету.«На зарплату у грудні по управлінню охорони здоров’я треба буде 15 млн грн., а по управлінні освіти загалом 21 млн грн.. Тобто в сумі треба буде 36 млн грн. Треба буде шукати кошти в бюджеті, це при тому, що на початку року ми вже 20 млн коштів виділили при формуванні коштів на ці потреби»», - розповіла посадовиця.Водночас Єлова зазначила, що зарплату представникам цих галузей виплачують в перших числах наступного місяця, а аванс дають вчасно. Так, зарплату за вересень заплатять 5-6 жовтня, можливо не в повному обсязі, адже нині немає точних даних, коли надійде субвенція із державного бюджету.