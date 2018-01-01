вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО

У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
На Волині викрили підпільну АЗС.

Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.

В рамках проведення операції «Акциз-2018», співробітниками податкової міліції в одному із селищ міського типу Волині припинено діяльність ще однієї підпільної автозаправочної станції.

Зокрема, встановили, що на території промислової зони місцевий житель не будучи зареєстрований як підприємець, та не маючи відповідних дозвільних документів здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправочної станції.

За результатами проведених заходів правоохоронцями з незаконного обігу вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 5 тон дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 200 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ч.1 ст.164 КУаАП.
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, АЗС, заправка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
Сьогодні, 10:09
Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 09:41
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 09:37
У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто
Сьогодні, 09:28
Як убезпечити дітей в школах: рекомендації головної освітянки Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 09:17
Схожі новини
На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО
25 квітень, 10:53
На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО
20 вересень, 10:28
На Волині «прикрили» нелегальну заправку На Волині «прикрили» нелегальну заправку
24 липень, 12:56
У Ковелі відкрили нову автозаправку У Ковелі відкрили нову автозаправку
30 травень, 21:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Наші діти заслуговують на краще»: під Волиньрадою – мітинг
Сьогодні, 10:09
 0
Волинянин встановив рекорд на чемпіонаті України з пауерліфтингу
Сьогодні, 09:41
 0
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
Сьогодні, 09:37
 0
У чергах на кордоні з Польщею – 570 авто
Сьогодні, 09:28
 0
Як убезпечити дітей в школах: рекомендації головної освітянки Луцька. ВІДЕО
Сьогодні, 09:17
 0
Медіа
відео
1/8