У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО

На Волині викрили підпільну АЗС.Про це повідомили у секторі комунікацій ГУ ДФС у Волинській області.В рамках проведення операції «Акциз-2018», співробітниками податкової міліції в одному із селищ міського типу Волині припинено діяльність ще однієї підпільної автозаправочної станції.Зокрема, встановили, що на території промислової зони місцевий житель не будучи зареєстрований як підприємець, та не маючи відповідних дозвільних документів здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправочної станції.За результатами проведених заходів правоохоронцями з незаконного обігу вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 5 тон дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 200 тисяч гривень.На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ч.1 ст.164 КУаАП.