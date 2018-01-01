вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО

Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО
Веселку над храмом Преображення Господнього УГКЦ у селі Положево вдалося впіймати в об'єктив настоятелю парафії отцю Богданові Іващуку.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

До цього величного природного явища призвів дощ, після якого виглянуло сонце. А фотограф опинився в потрібний час у потрібному місці.

Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО


«Святе Письмо свідчить, що вперше в історії земного світу веселка виникла на небі після закінчення всесвітнього потопу. Господь врятував тоді єдину сім'ю праведного Ноя, яка дала початок новому етапу людства. Коли Ной із сімейством вийшов з Ковчега і випустив тварин, які рятувалися разом з ним, перш за все подякував Богові за порятунок, приніс Йому подячну жертву.

Бог благословив Ноя і синів його і обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу на винищення всього живого на землі за гріхи людей. І як знамення цієї обіцянки показав на небі кольорову веселку. З тих пір вона є знаком примирення Бога з людьми, знаком радості», - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: веселка, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Похмура осінь у Луцьку. ФОТО
Бабине літо повернеться на Волинь лише на два дні
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО
Сьогодні, 21:06
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у «Промені»*
Сьогодні, 20:48
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
ПриватБанк відкриває в Дніпрі школу фінансового комфорту для пенсіонерів*
Сьогодні, 19:36
Волинянин – серед найкращих юних письменників України
Сьогодні, 19:30
Схожі новини
Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО Опублікували світлини «подвійної» веселки на Волині. ФОТО
11 вересень, 12:00
Волинські депутати просять виключити «Волиньторф» з переліку на приватизацію Волинські депутати просять виключити «Волиньторф» з переліку на приватизацію
Сьогодні, 16:51
Депутати Волиньради просять «прояснити» ситуацію довкола шахти №9 Депутати Волиньради просять «прояснити» ситуацію довкола шахти №9
Сьогодні, 16:23
На Волині просять продовжити автобусний маршрут На Волині просять продовжити автобусний маршрут
Сьогодні, 15:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО
Сьогодні, 21:06
 0
Пікантна вистава «Сексуальне чтиво» – знову у «Промені»*
Сьогодні, 20:48
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 27 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
ПриватБанк відкриває в Дніпрі школу фінансового комфорту для пенсіонерів*
Сьогодні, 19:36
 0
Волинянин – серед найкращих юних письменників України
Сьогодні, 19:30
 0
Медіа
відео
1/8