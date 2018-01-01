Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО

Богданові Іващуку.



Про це повідомляє



До цього величного природного явища призвів дощ, після якого виглянуло сонце. А фотограф опинився в потрібний час у потрібному місці.







«Святе Письмо свідчить, що вперше в історії земного світу веселка виникла на небі після закінчення всесвітнього потопу. Господь врятував тоді єдину сім'ю праведного Ноя, яка дала початок новому етапу людства. Коли Ной із сімейством вийшов з Ковчега і випустив тварин, які рятувалися разом з ним, перш за все подякував Богові за порятунок, приніс Йому подячну жертву.



Бог благословив Ноя і синів його і обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу на винищення всього живого на землі за гріхи людей. І як знамення цієї обіцянки показав на небі кольорову веселку. З тих пір вона є знаком примирення Бога з людьми, знаком радості», - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Веселку над храмом Преображення Господнього УГКЦ у селі Положево вдалося впіймати в об'єктив настоятелю парафії отцюПро це повідомляє Район. Шацьк До цього величного природного явища призвів дощ, після якого виглянуло сонце. А фотограф опинився в потрібний час у потрібному місці.«Святе Письмо свідчить, що вперше в історії земного світу веселка виникла на небі після закінчення всесвітнього потопу. Господь врятував тоді єдину сім'ю праведного Ноя, яка дала початок новому етапу людства. Коли Ной із сімейством вийшов з Ковчега і випустив тварин, які рятувалися разом з ним, перш за все подякував Богові за порятунок, приніс Йому подячну жертву.Бог благословив Ноя і синів його і обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу на винищення всього живого на землі за гріхи людей. І як знамення цієї обіцянки показав на небі кольорову веселку. З тих пір вона є знаком примирення Бога з людьми, знаком радості», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію