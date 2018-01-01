Над храмом на Волині розкинулася веселка. ФОТО
Сьогодні, 21:06
Веселку над храмом Преображення Господнього УГКЦ у селі Положево вдалося впіймати в об'єктив настоятелю парафії отцю Богданові Іващуку.
Про це повідомляє Район. Шацьк.
До цього величного природного явища призвів дощ, після якого виглянуло сонце. А фотограф опинився в потрібний час у потрібному місці.
«Святе Письмо свідчить, що вперше в історії земного світу веселка виникла на небі після закінчення всесвітнього потопу. Господь врятував тоді єдину сім'ю праведного Ноя, яка дала початок новому етапу людства. Коли Ной із сімейством вийшов з Ковчега і випустив тварин, які рятувалися разом з ним, перш за все подякував Богові за порятунок, приніс Йому подячну жертву.
Бог благословив Ноя і синів його і обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу на винищення всього живого на землі за гріхи людей. І як знамення цієї обіцянки показав на небі кольорову веселку. З тих пір вона є знаком примирення Бога з людьми, знаком радості», - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє Район. Шацьк.
До цього величного природного явища призвів дощ, після якого виглянуло сонце. А фотограф опинився в потрібний час у потрібному місці.
«Святе Письмо свідчить, що вперше в історії земного світу веселка виникла на небі після закінчення всесвітнього потопу. Господь врятував тоді єдину сім'ю праведного Ноя, яка дала початок новому етапу людства. Коли Ной із сімейством вийшов з Ковчега і випустив тварин, які рятувалися разом з ним, перш за все подякував Богові за порятунок, приніс Йому подячну жертву.
Бог благословив Ноя і синів його і обіцяв, що більше ніколи не буде такого потопу на винищення всього живого на землі за гріхи людей. І як знамення цієї обіцянки показав на небі кольорову веселку. З тих пір вона є знаком примирення Бога з людьми, знаком радості», - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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