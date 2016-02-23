Розказали, як лучани користуватимуться транспортом з валідаторами

У Луцьку розказали, якими будуть правила користування пасажирським транспортом після введення безготівкової оплати.Обговорення правил відбулося у четвер, 27 вересня у присутності представників місцевої влади та перевізників.Заступник начальника управління транспорту та зв’язкусказав, що право на користування громадським транспортом – маршруткою, або тролейбусом, можуть надати квиток, електронний квиток, безконтактна банківська картка, або NFC, які має «зчитати» валідатор, аби пасажир отримав квиток про успішну реєстрацію.Зайшовши у транспортний засіб, пасажир має одразу ж надати свій електронний квиток, безконтактну банківську картку працівнику перевізника для реєстрації проїзду.Якщо у транспортному засобі наявні валідатори, пасажир самостійно здійснюватиме реєстрацію проїзду, приставивши свій електронний квиток, безконтактну банківську картку чи технологію NFC до стаціонарного валідатора, та отримавши квиток про успішну реєстрацію.Ті пасажири, що користуватимуться NFC-технологією, зайшовши у транспортний засіб повинні торкнутися своїм смартфоном до валідатора, який читає записану інформацію, перевірить наявність коштів для оплати проїзду, стягнене плату за проїзд та видасть квиток про успішну реєстрацію.До слова, квитки про успішну валідацію будуть дійсні тільки за наявності електронної, безконтактної банківської картки чи технології NFC. Цим розробники «Правил» хочуть унеможливити передачу квитків «від пасажира до пасажира».Пасажири, котрі не матимуть електронного квитка, безконтактної картки чи NFC, зможуть купити проїзний квиток у водія. Проте, у міськраді зазначають – таку практику проводитимуть тільки спочатку, поки жителі звикнуть до безготівкової оплати. Згодом також планують ввести картки одноразового користування.Перевізників, які не встановлять у транспортних засобах автоматизовану систему обліку та оплати, не допустять до участі в конкурсі на здійснення пасажирських перевезень.У яку суму обійдеться встановлення відповідної техніки у транспортних засобах наразі поки невідомо. Попередня сума – 65 мільйонів гривень, оскільки у транспорті хочуть встановити по два валідатори. Також наразі не можуть вказати, якою буде вартість проїзду, адже у тариф будуть включені також послуги оператора (підприємця, що забезпечить функціонування автоматизованої системи оплати).У міськраді також зазначають, що наразі «Правила Правила користування міським пасажирським транспортом» ще не остаточні. Вони будуть ще доопрацьовуватися з врахуванням пропозицій від перевізників та громадськості.