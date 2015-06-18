На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО

На Волині в організаторів схеми незаконного ввезення та реалізації товарів широкого вжитку вилучили краму на понад 1 млн. грн.На Волині група людей підроблювала документи, а також купляла, зберігала і збувала майно, одержане злочинним шляхом (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358 і ст. 198 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Досудовим розслідуванням встановлено, що окремими жителями Волинської області організовано схему ввезення на митну території України товарів шляхом подрібнення партій в межах норми на одну особу, подальше підроблення товарно-супровідних документів про походження такого товару та його зберігання і реалізацію.Учора, 26 вересня, співробітники Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученнями прокурорів провели чотири санкціоновані судом обшуки в місті Ковель у місцях здійснення такої діяльності та вилучили понад вісім тисяч найменувань товарів (побутова техніка, хімія, промислові товари, продукти харчування) на суму понад 1 млн. грн.Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.