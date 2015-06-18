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На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО

На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
На Волині в організаторів схеми незаконного ввезення та реалізації товарів широкого вжитку вилучили краму на понад 1 млн. грн.

На Волині група людей підроблювала документи, а також купляла, зберігала і збувала майно, одержане злочинним шляхом (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 358 і ст. 198 КК України), - повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що окремими жителями Волинської області організовано схему ввезення на митну території України товарів шляхом подрібнення партій в межах норми на одну особу, подальше підроблення товарно-супровідних документів про походження такого товару та його зберігання і реалізацію.

Учора, 26 вересня, співробітники Управління захисту економіки в області Департаменту захисту економіки Національної поліції України за дорученнями прокурорів провели чотири санкціоновані судом обшуки в місті Ковель у місцях здійснення такої діяльності та вилучили понад вісім тисяч найменувань товарів (побутова техніка, хімія, промислові товари, продукти харчування) на суму понад 1 млн. грн.

Вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно. Вживаються заходи задля притягнення організаторів незаконного бізнесу до передбаченої законом відповідальності.

На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО
На Волині розсекретили схему продажу нелегального майна. ФОТО

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Теги: прокуратура, фальсифікат
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