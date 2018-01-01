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У «Промені» відбудеться фестиваль анімації*

У «Промені» відбудеться фестиваль анімації*
З 26 по 28 жовтня у РЦ «Промінь» в залах кінотеатру Multiplex відбудеться «Фестиваль анімації Задзеркалля 2018».

Це подія, де кожен зможе зазирнути в чарівний світ по ту сторону екрану. Це можливість почерпнути нові знання та знайти нові знайомства, відкрити для себе тенденції сучасної анімації.

Усім натхненним та творчим особистостям, котрі полюбляють інновації та світ мультиплікації.

Три дні, з 26 по 28 жовтня, вашого календарика будуть зафарбовані яскравими емоціями та занімовані атмосферою творчості та креативу. На вас чекатимуть майстри зі stop-motion, сценаристи та режисери культових проектів кіноіндустрії країни, спеціалісти VR та багато-чого іншого!

Тому, не проґавте* унікальну для Західної України анімаційну подію та приходьте до нас з 26 по 28 жовтня у РЦ «Промінь» й відкрийте мистецтво анімації з нових для вас сторін!

Вхід: вільний.

* Слідкуйте за анонсами події та сторінок «Задзеркалля» (https://www.facebook.com/zadzerkallia/), адже саме так ви дізнаєтесь усю актуальну інформацію по фестивалю:
- запрошених майстрів та спеціалістів;
- програму фестивалю;
- відкриття реєстраційної форми на майстер-класи та лекції
та інші цікавинки процесу підготовки події.

Задзеркалля 2018 відбудеться за підтримки Департамент культури Луцької міської ради.

У «Промені» відбудеться фестиваль анімації*

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Теги: Промінь, розваги, відпочинок
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