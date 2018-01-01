На Волині фура зіткнулась з легковиком





Інцидент трапився 27-го вересня близько 13:15, - пише



На місці події працювали правоохоронці. Були взяти покази в обох учасників пригоди.



Ніхто з водіїв травм не отримав, а на одного із них був складений протокол за статтею 124 КУпАП за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Володимир-Волинський – Луцьк, поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю фури та легковика марки Lada. Обійшлося без потерпілих.Інцидент трапився 27-го вересня близько 13:15, - пише Буг На місці події працювали правоохоронці. Були взяти покази в обох учасників пригоди.Ніхто з водіїв травм не отримав, а на одного із них був складений протокол за статтею 124 КУпАП за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

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