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На Волині фура зіткнулась з легковиком

На Волині фура зіткнулась з легковиком
На трасі Володимир-Волинський – Луцьк, поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю фури та легковика марки Lada. Обійшлося без потерпілих.

Інцидент трапився 27-го вересня близько 13:15, - пише Буг.

На місці події працювали правоохоронці. Були взяти покази в обох учасників пригоди.

Ніхто з водіїв травм не отримав, а на одного із них був складений протокол за статтею 124 КУпАП за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.

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Теги: аварія, Володимир-Волинський
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