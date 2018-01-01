На Волині фура зіткнулась з легковиком
Сьогодні, 11:10
На трасі Володимир-Волинський – Луцьк, поблизу села Микуличі трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю фури та легковика марки Lada. Обійшлося без потерпілих.
Інцидент трапився 27-го вересня близько 13:15, - пише Буг.
На місці події працювали правоохоронці. Були взяти покази в обох учасників пригоди.
Ніхто з водіїв травм не отримав, а на одного із них був складений протокол за статтею 124 КУпАП за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.
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Інцидент трапився 27-го вересня близько 13:15, - пише Буг.
На місці події працювали правоохоронці. Були взяти покази в обох учасників пригоди.
Ніхто з водіїв травм не отримав, а на одного із них був складений протокол за статтею 124 КУпАП за вчинення дорожньо-транспортної пригоди.
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