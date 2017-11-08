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У лісі на Закарпатті молодик під час збирання грибів застрелив чоловіка

У лісі на Закарпатті молодик під час збирання грибів застрелив чоловіка
В урочищі неподалік села Грабово Мукачівського району 20-річний чоловік через необережність застрелив чоловіка.

Інцидент трапився 27 вересня, близько 18.00, - повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.

Правоохоронці встановили, що 20-річний заявник у лісі під час збирання грибів почув шум з чагарників і, переплутавши потерпілого з хижою твариною, вистрілив у нього.

Після вчиненого мешканець Грабова намагався надати невідкладну допомогу пораненому і відвезти його до лікарні. Дорогою до медзакладу 50-річний чоловік помер. Після цього молодий чоловік запанікував та повідомив, що знайшов загиблого вже підстреленим.

Мисливську рушницю, яка належить батькові хлопця, працівники поліції вилучили. На винуватця трагедії очікує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. У справі триває розслідування.


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Теги: смерть, Закарпаття
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