У лісі на Закарпатті молодик під час збирання грибів застрелив чоловіка

В урочищі неподалік села Грабово Мукачівського району 20-річний чоловік через необережність застрелив чоловіка.Інцидент трапився 27 вересня, близько 18.00, - повідомляє прес-служба поліції Закарпаття.Правоохоронці встановили, що 20-річний заявник у лісі під час збирання грибів почув шум з чагарників і, переплутавши потерпілого з хижою твариною, вистрілив у нього.Після вчиненого мешканець Грабова намагався надати невідкладну допомогу пораненому і відвезти його до лікарні. Дорогою до медзакладу 50-річний чоловік помер. Після цього молодий чоловік запанікував та повідомив, що знайшов загиблого вже підстреленим.Мисливську рушницю, яка належить батькові хлопця, працівники поліції вилучили. На винуватця трагедії очікує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. У справі триває розслідування.