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Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО

Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО
Ранок у Луцьку примусив поглянути на небо чи не усіх жителів міста.

А й справді, білосніжні хмаринки, які вкрили все небо, зачарували тих, хто прокинувся раніше.

Комусь хмари нагадували зефір, комусь цукрову вату. Так чи інакше знайшлися ті, хто вирішив похвалитися у соцмережах луцьким небом.

Детальніше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.





Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО


Фото Катерини Приступи
Фото Катерини Приступи

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Теги: фото, небо, природа
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