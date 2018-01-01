Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО





А й справді, білосніжні хмаринки, які вкрили все небо, зачарували тих, хто прокинувся раніше.



Комусь хмари нагадували зефір, комусь цукрову вату. Так чи інакше знайшлися ті, хто вирішив похвалитися у соцмережах луцьким небом.



Детальніше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.















Фото Катерини Приступи

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