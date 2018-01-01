Ранкові хмари над містом вразили лучан. ФОТО
Сьогодні, 13:20
Ранок у Луцьку примусив поглянути на небо чи не усіх жителів міста.
А й справді, білосніжні хмаринки, які вкрили все небо, зачарували тих, хто прокинувся раніше.
Комусь хмари нагадували зефір, комусь цукрову вату. Так чи інакше знайшлися ті, хто вирішив похвалитися у соцмережах луцьким небом.
Детальніше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
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А й справді, білосніжні хмаринки, які вкрили все небо, зачарували тих, хто прокинувся раніше.
Комусь хмари нагадували зефір, комусь цукрову вату. Так чи інакше знайшлися ті, хто вирішив похвалитися у соцмережах луцьким небом.
Детальніше - у добірці Інформаційного агентства ВолиньPost.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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