«Західний Олімп» завершує першу чергу будівництва сучасних квартир під Луцьком*. ФОТО

Вже зовсім скоро щасливі власники квартир почнуть «обживати» свої помешкання у двох новобудовах, ще чотири будинкибудуть готові прийняти нових мешканців у наступному році.У новому житловому комплексі у селі Тарасове, що неподалік від Луцька, кожна деталь будівництва облаштована так, аби майбутні жителі відчували максимальний комфорт.Забудовники сподіваються, що комплекс стане архітектурною родзинкою передмістя, адже у його зовнішній вигляд та наповнення вкладали не тільки якісні матеріали, а й любов та тепло. Тут постаралися передбачити зручні комунікації та облаштувати помешкання новими технологіями, використавши для цього якісні сертифіковані матеріали.Аби власники квартир почувалися в безпеці, територія комплеку буде обгороджена. До того ж, тут вже встановленні камери відеонагляду.У центрі комплексу архітектори передбачили дитячий та спортмайданчики. Для кожної квартири облаштують паркомісце, а ще додаткових 80 місць для парковки будуть створенні для гостей. Окрім того, на території «Західного Олімпу» встановлять зарядки для електромобілів.Не можна не згадати і про комфортабельність самих квартир. Наразі, у першій черзі, до використання готові 60 квартир комплексу. Частину з них – в же у руках щасливих власників. А порадіти тут і насправді є чому. Видно, що на будівельних матеріалах забудовники не економили та намагалися зробити будинки максимально енергозберігаючити та теплими.Тут – 40-ка сантиметрові стіни, утепленні товстим шаром пінопласту ( 15 сантиметрів), біля вікон та балконів для кращого енергозбереження – мінвата. Ззовні на вікнах – сонцезахисне скло, аби уникнути влітку парникового ефекту, внутрішня сторона вікна – енергозберігаюча.У квартирах монтується підлога з підігрівом, зроблена з німецьких матеріалів, кімнати з батареями на автономному опаленні та встановленні металопластикові двері. Усі будинки мають міське водопостачання та підключенні до міської каналізації. Окрім того, у будинку облаштоване окреме приміщення для зберігання велосипедів та дитячих колясок.З вікон квартир відкриваються прекрасні краєвиди на озера, де, до слова, приємно влаштовувати сімейні відпочинки.Попри сільську тишу, чисте заміське повітря та чудові панорами природи, житловий комплекс «Західний Олімп» має прекрасну інфраструктуру.Неподалік заходиться дитячий садок, до школи у Боголюбах ходить шкільний автобус, лікарня розташована у районі півторакілометрової зони. Доїхати до центру Луцька можна за 15 хвилин на маршрутних таксі №47 та №31, які ходять кожні 7-10 хвилин, або ж за 5 хвилин на власному автомобілі. Окрім цього, перші поверхи будинків здають під офісні приміщення. А це майбутні магазини, аптеки, перукарні…Вже зараз муляри, бетонярі, ізолювальники готують перші два будинки комплексу, аби вже за місяць-півтора здати їх в експлуатацію. Друга черга – ще чотири будинки, будуть готові до здачі у кінці наступного року. Там забудовники запланували для покупців ще більше цікавих пропозицій, зокрема дворівневі квартири, що займатимуть четвертий та п'ятий поверхи.Охочих познайомитися із комфортним житлом запрошують завітати до офісу, що знаходиться у селі Тарасове на вулиці Лесі Українки,2. Також більш детальну інформацію можна отримати за номером телефону: 068-228-88-22.