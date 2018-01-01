Тераса Grand Central стала ще теплішою*

У Grand Central food terminal, що на 4-му поверсі РЦ «Промінь» включили обігрівачі, завдяки яким тепер тут можна буде комфортно відпочивати аж до зими.Також тут є ковдри та звісно ж гарячий глінтвейн. Смачно поїсти або випити чогось приємного можна у Ring Coffee, Ring Café, Sherr bar, Grill Pub, Express Pizza, Суші Ямі, а також пригоститись коктейлями або якісною випивкою на барній стійці Grand Central.