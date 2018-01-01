Свято з душею: у Луцьку відбувся «Осінній бал». ФОТО

У Луцьку у торгово-розважальному центрі «ПортCitу» вперше відбувся. Понад сотня діток з особливими потребами та їх батьків подарували глядачам чарівні танці.Грандіозне танцювальне дійство, яке ініціював голова Волинської ОДА, відбулося 28 вересняСьогодні «ПортCitу» заповнили усміхнені дівчатка у яскравих сукнях із діадемами та ставні хлопці з метеликами. Діти та їх батьки протягом тривалого часу репетирували танці зі своїми партнерами, готували виступи, і от нарешті мали змогу представити їх глядачам.Яскраві костюми з розкішними сукнями, красива арка та білосніжне оформлення арени додавали балу святкової атмосфери.Перед початком заходу дехто із учасників помітно хвилювався, інші ж навпаки – вже не могли дочекатися свого зоряного часу. Учасник АТО, який став партнером для прекрасної, розповів, що у них було близько 10 спільних репетицій.«Мою партнерку звати Варвара, вона дуже хороша і позитивна дівчина. Їй було дуже важко зважитися на це, але тепер вона рада, що все ж таки бере участь. Мені здається, у нас гарно виходить», - розповів Кушнєр. Чоловік вважає, що сьогоднішній захід – чудовий та атмосферний вечір, який дозволить багатьом людям продемонструвати свої таланти.«Коли мені запропонували взяти учать, я одразу ж погодився і з радістю прийшов на репетицію… Наші партнери теж справжні воїни, бо вони борються кожного дня протягом всього життя за речі, які нам даються легко», - мовив хлопець. Його партнерка Варвара додала, що трохи хвилюється перед початком.«Я та мої друзі беремо участь в такому заході вперше, для нас це дуже відповідальна місія. Я вже хочу станцювати, щоб все вийшло і всім сподобалося», - розповіла дівчина. За її словами, вона завжди хотіла станцювати саме вальс, а тут ще й так пощастило з партнером, який у всьому допомагав.«Мені дуже подобається сьогоднішній образ, я так виглядаю вперше, тому це для мене велика честь. Я сподіваюся, що подібні заходи будуть ще не один раз і що таких людей, як ми, будуть нарешті бачити в цьому суспільстві», - додала Варвара Анашкіна.Поки глядачі вмощувалися на своїх місцях, юні танцюристи вишикувалися біля входу - красивої зеленої арки. Після коротких вітальних слів учасники балу почергово виходили у центр танцполу, аби станцювати для глядачів полонез.Першими ніжний танець представили діти з громадської організації батьків дітей із синдромом Дауна, далі делікатні па виводили учасники ГО «Янголята», «Повір у себе», «Джерело життя», а також вихованці хореографічної студії «Медея» комунального закладу «Луцький навчально-реабілітаційний центр».Зал вітав танці гучними оплесками.Прекрасні юні панянки та галантні кавалери показали неабиякий хореографічний хист. Почали із виступу зразкового художнього колективу ансамбль бального танцю «Лілея» комунального закладу «Луцька ЗОШ І-ІІ ст. № 11 – колегіум». Діти презентували цілу театралізовану «Подорож крізь віки».Продовжився вечір виступом хореографічної студії «Медея», яка подарувала присутнім «Мазурку», ну а далі перейшли до лірики - колектив громадської організації батьків і дітей «Янголята» виконав «Кришталевий вальс».Після цього нотка лірики вже не полишала танцполу, а учасники кружляли на паркеті – глядачам продемонстрували «Святковий вальс» від «Медеї», «Осінній вальс» від ГО дітей із синдромом Дауна та вальс «Повір у себе» від матерів із однойменної громадської організації.Завершили танцювальну частину чарівні панянки, які виконали чуттєвий вальс у парах із учасниками АТО.Свої вокальні таланти між танцювальними номерами гостям демонстрували учасниця шоу «Голос країни – 8»та переможець п’ятого сезонуПісля короткої «вокальної» паузи розпочавсявід зіркового танцюриста. Він раз у раз запалював публіку та агітував танцювати активніше. Коли у всіх почало виходити дуже добре, Яма не стримав емоцій - похвалив учасників та подякував їм за щирі усмішки.«Я бачу стільки усмішок, скільки вже давно не бачив, ви круті!» - мовив танцівник.Під звуки камерного квартету із училища імені Стравінського юні танцюристи фотографувалися із кумиром.Наприкінці усім організаціям, які долучилися до цього чудового свята, вручили дипломи та подяки. Волинський губернаторзауважив, що бал, який сьогодні об’єднав дітей та дорослих – більше, ніж просто свято.«Це щось величне, незабутнє, яке має бути продовженим. Не виключаю, що найбільше сліз на очах, і у мене так само було, коли танцювали наші героїчні захисники із цими прекрасними дітьми», - сказав він. Савченко подякував усім, хто долучився до того, аби подарувати дітям свято.Яскравим завершенням балу стали подарунки від гіпермаркету «Там-Там», які отримав кожен учасник дійства. Опісля діти, очі яких сяяли, залюбки знімкувалися із рідними та танцювальними партнерами.