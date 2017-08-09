Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу
Сьогодні, 13:15
Ходжників чекають на осінньому живописному пленері у національному парку "Цуманська пуща".
Захід відбудеться у четвер, 4 жовтня - повідомляють у Ківерцівському районному краєзнавчому музеї.
Запрошуємо художників на осінній одноденний живописний пленер. Локацією обрали лісові угіддя національного природного парку "Цуманська пуща". Де на учасників чекають унікальні природні ланшафти, та місцева фауна.
Для роботи обрали дві локації, за маршрутом Ківерці-Клевань(с. Мочулки)-с. Грем'яче-Ківерці. Транспортне сполучення забеспечується організаторами.
Деталі, та зголошення на телефоном +380954351002 або ж пишіть у приват Viktoriia Romanchuk.
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Захід відбудеться у четвер, 4 жовтня - повідомляють у Ківерцівському районному краєзнавчому музеї.
Запрошуємо художників на осінній одноденний живописний пленер. Локацією обрали лісові угіддя національного природного парку "Цуманська пуща". Де на учасників чекають унікальні природні ланшафти, та місцева фауна.
Для роботи обрали дві локації, за маршрутом Ківерці-Клевань(с. Мочулки)-с. Грем'яче-Ківерці. Транспортне сполучення забеспечується організаторами.
Деталі, та зголошення на телефоном +380954351002 або ж пишіть у приват Viktoriia Romanchuk.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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