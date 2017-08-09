Волинських художників запрошують на пленер у Цуманську пущу

"Цуманська пуща".



Захід відбудеться у четвер, 4 жовтня -



Запрошуємо художників на осінній одноденний живописний пленер. Локацією обрали лісові угіддя національного природного парку "Цуманська пуща". Де на учасників чекають унікальні природні ланшафти, та місцева фауна.



Для роботи обрали дві локації, за маршрутом Ківерці-Клевань(с. Мочулки)-с. Грем'яче-Ківерці. Транспортне сполучення забеспечується організаторами.



Деталі, та зголошення на телефоном +380954351002 або ж пишіть у приват

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