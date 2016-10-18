Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Сьогодні, 16:41
Поблизу державного кордону України виявили близько 5 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва, які зловмисники намагались незаконно переправити на територію Польщі.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У п'ятницю, 28 вересня, на ділянці відповідальності одного з відділів прикордонної служби Луцького загону оперативні співробітники Держприкордонслужби затримали транспортний засіб «УАЗ» та одного громадянина України.
Під час огляду автомобіля виявили 10 пакунків з контрабандними тютюновими виробами.
Наразі проводяться подальші оперативні дії.
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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
У п'ятницю, 28 вересня, на ділянці відповідальності одного з відділів прикордонної служби Луцького загону оперативні співробітники Держприкордонслужби затримали транспортний засіб «УАЗ» та одного громадянина України.
Під час огляду автомобіля виявили 10 пакунків з контрабандними тютюновими виробами.
Наразі проводяться подальші оперативні дії.
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