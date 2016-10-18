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Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі

Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Поблизу державного кордону України виявили близько 5 тисяч пачок цигарок білоруського виробництва, які зловмисники намагались незаконно переправити на територію Польщі.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

У п'ятницю, 28 вересня, на ділянці відповідальності одного з відділів прикордонної служби Луцького загону оперативні співробітники Держприкордонслужби затримали транспортний засіб «УАЗ» та одного громадянина України.

Під час огляду автомобіля виявили 10 пакунків з контрабандними тютюновими виробами.

Наразі проводяться подальші оперативні дії.

Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі
Прикордонники затримали "УАЗ" "набитий" сигаретами, які українець хотів відправити до Польщі

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Теги: цигарки, контрабанда, кордон
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