Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО

WINDS MС організував у Луцьку зліт байкерів.



У суботу, 29 вересня, прихильники моторуху зібралися на Театральному майдані Луцька -



Як розповів представник мотоклубу WINDS MС Михайло Семенов на прізвисько «Лютий», сюди приїхали і «мембери» (члени мотоклубу), і гості – з усієї Волині, а також із Білорусі та Польщі. Усього близько 70 байкерів та їх залізних коней.



WINDS MС щороку організовує офіційне відкриття і закриття сезону, а також різноманітні пробіги, злети, фестивалі. На кожному зльоті байкери отримують спеціальні значки чи наклейки, які потім носять на куртках або наклеюють на байки. Чим більше таких значків – тим байкер вважається досвідченіший.



А взагалі, зізнаються хлопці, не так важливі усілякі заходи, як дорога до них. І вона розпочинається вже тоді, коли сідаєш за кермо.



Із Театрального майдану колона вирушила вулицями міста, на завершення завітала до Замку Любарта, де всі охочі зробили фото напам’ять.



А закінчиться все неформальною вечіркою у барі Майдан під музику гурту West Wind.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З нагоди закриття мотосезону міжнародний мотоклуборганізував у Луцьку зліт байкерів.У суботу, 29 вересня, прихильники моторуху зібралися на Театральному майдані Луцька - повідомляє Таблоїд Волині.Як розповів представник мотоклубу WINDS MСна прізвисько, сюди приїхали і «мембери» (члени мотоклубу), і гості – з усієї Волині, а також із Білорусі та Польщі. Усього близько 70 байкерів та їх залізних коней.WINDS MС щороку організовує офіційне відкриття і закриття сезону, а також різноманітні пробіги, злети, фестивалі. На кожному зльоті байкери отримують спеціальні значки чи наклейки, які потім носять на куртках або наклеюють на байки. Чим більше таких значків – тим байкер вважається досвідченіший.А взагалі, зізнаються хлопці, не так важливі усілякі заходи, як дорога до них. І вона розпочинається вже тоді, коли сідаєш за кермо.Із Театрального майдану колона вирушила вулицями міста, на завершення завітала до Замку Любарта, де всі охочі зробили фото напам’ять.А закінчиться все неформальною вечіркою у барі Майдан під музику гурту West Wind.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію