вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО

Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
З нагоди закриття мотосезону міжнародний мотоклуб WINDS MС організував у Луцьку зліт байкерів.

У суботу, 29 вересня, прихильники моторуху зібралися на Театральному майдані Луцька - повідомляє Таблоїд Волині.

Як розповів представник мотоклубу WINDS MС Михайло Семенов на прізвисько «Лютий», сюди приїхали і «мембери» (члени мотоклубу), і гості – з усієї Волині, а також із Білорусі та Польщі. Усього близько 70 байкерів та їх залізних коней.

WINDS MС щороку організовує офіційне відкриття і закриття сезону, а також різноманітні пробіги, злети, фестивалі. На кожному зльоті байкери отримують спеціальні значки чи наклейки, які потім носять на куртках або наклеюють на байки. Чим більше таких значків – тим байкер вважається досвідченіший.

А взагалі, зізнаються хлопці, не так важливі усілякі заходи, як дорога до них. І вона розпочинається вже тоді, коли сідаєш за кермо.

Із Театрального майдану колона вирушила вулицями міста, на завершення завітала до Замку Любарта, де всі охочі зробили фото напам’ять.

А закінчиться все неформальною вечіркою у барі Майдан під музику гурту West Wind.

Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: байкери, мотосезон
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Невідомий №3: у волинській божевільні живе чоловік без імені та документів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волиняни можуть здобути спеціальність навіть не вступаючи до вишу
Сьогодні, 22:15
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Сьогодні, 21:40
Погода у Луцьку на неділю, 30 вересня
Сьогодні, 21:21
На Волині зніматимуть продовження історичного фільму «Червоний»
Сьогодні, 20:48
Лучан закликають покласти край знущанням над тваринами
Сьогодні, 20:28
Схожі новини
Під рев «залізних коней»: у Луцьку байкери відкрили мотосезон. ВІДЕО Під рев «залізних коней»: у Луцьку байкери відкрили мотосезон. ВІДЕО
15 квітень, 17:29
Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО Рев моторів і вражаючі трюки: на Волині з'їхалися байкери. ФОТО
25 серпень, 16:12
Гул моторів і скрегіт гальм: як Луцьк заполонили байкери. ФОТО Гул моторів і скрегіт гальм: як Луцьк заполонили байкери. ФОТО
16 червень, 15:09
На Волині байкери влаштували свято для дітей-сиріт. ВІДЕО На Волині байкери влаштували свято для дітей-сиріт. ВІДЕО
14 травень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волиняни можуть здобути спеціальність навіть не вступаючи до вишу
Сьогодні, 22:15
 0
Байкери трьох країн зібралися в Луцьку, аби закрити мотосезон. ФОТО
Сьогодні, 21:40
 0
Погода у Луцьку на неділю, 30 вересня
Сьогодні, 21:21
 0
На Волині зніматимуть продовження історичного фільму «Червоний»
Сьогодні, 20:48
 0
Лучан закликають покласти край знущанням над тваринами
Сьогодні, 20:28
 0
Медіа
відео
1/8