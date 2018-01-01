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На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО

На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
У Луцьку на вулиці Чехова – жахливий стан асфальтного покриття.

Про це на порталі Відкрите місто написав Микола Собчук.

«Дорога веде в дитячий садок, до магазину, поліклініки, зупинки маршрутних таксі», – йдеться у дописі.
На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО

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Теги: проблема, дорога, ремонт, Луцьк
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Коментарі 1
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Атлiчна дорога . Нема чого вередувати. А то Путен нападе
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