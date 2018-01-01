На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО





Про це на порталі Відкрите місто написав Микола Собчук.



«Дорога веде в дитячий садок, до магазину, поліклініки, зупинки маршрутних таксі», – йдеться у дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Чехова – жахливий стан асфальтного покриття.Про це на порталі Відкрите місто написав«Дорога веде в дитячий садок, до магазину, поліклініки, зупинки маршрутних таксі», – йдеться у дописі.

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