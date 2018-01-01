На луцькій вулиці – жахлива дорога. ФОТО
Сьогодні, 18:15
У Луцьку на вулиці Чехова – жахливий стан асфальтного покриття.
Про це на порталі Відкрите місто написав Микола Собчук.
«Дорога веде в дитячий садок, до магазину, поліклініки, зупинки маршрутних таксі», – йдеться у дописі.
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Про це на порталі Відкрите місто написав Микола Собчук.
«Дорога веде в дитячий садок, до магазину, поліклініки, зупинки маршрутних таксі», – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Атлiчна дорога . Нема чого вередувати. А то Путен нападе
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