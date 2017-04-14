Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
Сьогодні, 09:58
У Луцьку модернізують котельню, яка опалюватиме район ЛПЗ.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
«Це – перша твердопаливна котельня такого масштабу в Луцьку, яка дозволить значно зекономити на опаленні, фактично отримавши суттєву незалежність від газу й від коливань ціни на нього.
Крім економічності, нова котельня відповідає європейським вимогам безпеки. Електрофільтр забезпечуватиме очистку й захист від шкідливих викидів», – зазначив посадовець.
Загалом у Луцьку модернізують 12 котелень, що забезпечить до 50% економії на електроенергії. Роботи із термомодернізації вже тривають.
«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – пише Григорій Недопад.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.
«Це – перша твердопаливна котельня такого масштабу в Луцьку, яка дозволить значно зекономити на опаленні, фактично отримавши суттєву незалежність від газу й від коливань ціни на нього.
Крім економічності, нова котельня відповідає європейським вимогам безпеки. Електрофільтр забезпечуватиме очистку й захист від шкідливих викидів», – зазначив посадовець.
Загалом у Луцьку модернізують 12 котелень, що забезпечить до 50% економії на електроенергії. Роботи із термомодернізації вже тривають.
«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – пише Григорій Недопад.
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