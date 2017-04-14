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Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО

Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
У Луцьку модернізують котельню, яка опалюватиме район ЛПЗ.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав перший заступник міського голови Луцька Григорій Недопад.

«Це – перша твердопаливна котельня такого масштабу в Луцьку, яка дозволить значно зекономити на опаленні, фактично отримавши суттєву незалежність від газу й від коливань ціни на нього.

Крім економічності, нова котельня відповідає європейським вимогам безпеки. Електрофільтр забезпечуватиме очистку й захист від шкідливих викидів», – зазначив посадовець.

Загалом у Луцьку модернізують 12 котелень, що забезпечить до 50% економії на електроенергії. Роботи із термомодернізації вже тривають.

«Проект реалізуємо у співпраці з Європейським банком реконструкцій та розвитку, запроваджуючи у нашому місті енергоощадні технології європейської якості», – пише Григорій Недопад.
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО
Луцький мікрорайон опалюватиме нова котельня. ФОТО

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Теги: котельня, Луцьк, модернізація, тепло, опалення, ЛПЗ
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