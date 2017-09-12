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На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА

На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА
В Іваничах 30-го вересня, біля могили трьом невідомим воїнам УПА, відбулася поминальна панахида за загиблими воїнами.

В урочистому заході взяли участь ветерани УПА, представники влади та небайдужі жителі селища, – повідомляє прес-служба Іваничівської районної ради.

Поминальну панахиду відслужили настоятелі Свято-Покровського храму селища Іваничі отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.

На завершення до могили були покладені квіти. Пам’ять вшанували хвилиною мовчання.
На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА
На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА
На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА

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Теги: Іваничі, вшанування, УПА
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