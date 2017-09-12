На Волині вшанували пам’ять воїнів УПА





В урочистому заході взяли участь ветерани УПА, представники влади та небайдужі жителі селища, – повідомляє прес-служба Іваничівської районної ради.



Поминальну панахиду відслужили настоятелі Свято-Покровського храму селища Іваничі отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.



На завершення до могили були покладені квіти. Пам’ять вшанували хвилиною мовчання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Іваничах 30-го вересня, біля могили трьом невідомим воїнам УПА, відбулася поминальна панахида за загиблими воїнами.В урочистому заході взяли участь ветерани УПА, представники влади та небайдужі жителі селища, – повідомляє прес-служба Іваничівської районної ради.Поминальну панахиду відслужили настоятелі Свято-Покровського храму селища Іваничі отці Андрій та Василь. Вони також освятили оновлений пам’ятний знак.На завершення до могили були покладені квіти. Пам’ять вшанували хвилиною мовчання.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію