До свята призначили додатковий потяг Київ-Ковель
Сьогодні, 18:01
Укрзалізниця призначила сім додаткових поїздів до Дня захисника України 14 жовтня. Зокрема, пустили додатковий потяг Київ – Ковель.
Відтак, цьогоріч українці матимуть три вихідні дні поспіль, тому зможуть планувати подорожі поїздами, - йдеться на сайті ПАТ «Укрзалізниця».
"Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 13 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53", - йдеться у повідомлені.
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Відтак, цьогоріч українці матимуть три вихідні дні поспіль, тому зможуть планувати подорожі поїздами, - йдеться на сайті ПАТ «Укрзалізниця».
"Поїзд № 197/198 Київ – Ковель вирушить у рейс 13 жовтня. Відправлення з Києва о 07:28 та прибуття до Ковеля о 16:53. Зворотно з Ковеля поїзд вирушить об 11:03 та прибуде до Києва о 19:53", - йдеться у повідомлені.
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