У Луцьку тимчасово обмежать рух в центрі міста

У Луцьку 13 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту між будинками №11 та №13 на проспекті Волі до перетину з вулицею Степана Бандери.Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.Відтак, враховуючи звернення ТзОВ «Роуз-Кафе» про проведення заходу з розіграшу подарунків для гостей компанії «Гранд Персона», перекриють рух транспорту на ділянці між будинками №11 та №13 на проспекті Волі до перетину з вулицею Степана Бандери 13 жовтня з 11.00 до 20.00.