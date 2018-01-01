У Луцьку тимчасово обмежать рух в центрі міста
Сьогодні, 12:12
У Луцьку 13 жовтня тимчасово перекриють рух транспорту між будинками №11 та №13 на проспекті Волі до перетину з вулицею Степана Бандери.
Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.
Відтак, враховуючи звернення ТзОВ «Роуз-Кафе» про проведення заходу з розіграшу подарунків для гостей компанії «Гранд Персона», перекриють рух транспорту на ділянці між будинками №11 та №13 на проспекті Волі до перетину з вулицею Степана Бандери 13 жовтня з 11.00 до 20.00.
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Відповідне розпорядження опубліковане на сайті Луцької міської ради.
Відтак, враховуючи звернення ТзОВ «Роуз-Кафе» про проведення заходу з розіграшу подарунків для гостей компанії «Гранд Персона», перекриють рух транспорту на ділянці між будинками №11 та №13 на проспекті Волі до перетину з вулицею Степана Бандери 13 жовтня з 11.00 до 20.00.
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