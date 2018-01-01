Які заходи відбудуться у «Промені»*





13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» київського театру «Чорний квадрат»;

18 жовтня – Мамахохотала;

3 листопада – Pianoбой;

7 листопада – Арсен Мірзоян;

10 листопада – вистава «Новорічний кекс» київського театру «Чорний квадрат»;

18 листопада – Джамала;

20 листопада – Брати Шумахери;

23 листопада – Kozak System;

12 лютого – Сергій Бабкін.



Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».



Довідка: +380 (68) 525 90 09.







Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.



Заповнити анкету можна за посиланням:



https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit

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