Які заходи відбудуться у «Промені»*
Сьогодні, 20:59
У концерт-холі Розважального центру «Промінь» на постійній основі відбуваються концерти. Виступи популярних артистів, театрів, оркестрів та публічних осіб. Промінь вже підготував список концертів, які очікуються ближчим часом.
13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» київського театру «Чорний квадрат»;
18 жовтня – Мамахохотала;
3 листопада – Pianoбой;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава «Новорічний кекс» київського театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Джамала;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада – Kozak System;
12 лютого – Сергій Бабкін.
Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.
Заповнити анкету можна за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit
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13 жовтня – вистава «Сексуальне чтиво» київського театру «Чорний квадрат»;
18 жовтня – Мамахохотала;
3 листопада – Pianoбой;
7 листопада – Арсен Мірзоян;
10 листопада – вистава «Новорічний кекс» київського театру «Чорний квадрат»;
18 листопада – Джамала;
20 листопада – Брати Шумахери;
23 листопада – Kozak System;
12 лютого – Сергій Бабкін.
Квитки на концерти можна придбати на сайті: promin.lutsk.ua або у касах РЦ «Промінь».
Довідка: +380 (68) 525 90 09.
Розважальний центр «Промінь» проводить опитування для знайомства з відвідувачами, орієнтацію на їхні інтереси та покращення своєї роботи.
Заповнити анкету можна за посиланням:
https://docs.google.com/forms/d/1-0vyj8BMDidzsMk3b5O6wBJ7hijTU8C5Ictk31dWA3c/edit
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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