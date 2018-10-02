«Ми маємо стати на захист добровольців-іноземців, які боронять Україну», – Ігор Лапін. ВІДЕО
Сьогодні, 16:35
Близько 430 бійців-іноземців воювали і воюють на Донбасі за територіальну цілісність України.
Про це заявив нардеп від «Народного фронту» Ігор Лапін в кулуарах Верховної Ради, пише ВАР з посиланням на Depo.ua.
«Є бійці, щодо яких дійсно є дуже багато проблем. Таких людей нині ми маємо загалом близько 430. Це не так і багато. Треба думати не лише про тих, які вчора за нас воювали, а й про тих, які завтра прийдуть. Вони повинні бути якимось чином захищені. Отримавши громадянство, вони тоді можуть оформляти документи на учасника бойових дій», – сказав Лапін.
Він наголосив, що надавати громадянство треба безпосередньо учасникам бойових дій, а не «військовим туристам», які привезли пару шкарпеток.
Парламент підтримав законопроект і у вівторок, 2 жовтня, 252 народних депутатів проголосували за проект закону.
«Дякую за підтримку законопроекту №3433 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Адже саме добровольці одні з перших стали на захист нашої держави. Серед них були також іноземці. Вони до сьогодні своїми тілами боронять Україну. Тепер ми маємо стати на їх захист», – написав на публічній сторінці в соціальній мережі Facebook Ігор Лапін.
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Про це заявив нардеп від «Народного фронту» Ігор Лапін в кулуарах Верховної Ради, пише ВАР з посиланням на Depo.ua.
«Є бійці, щодо яких дійсно є дуже багато проблем. Таких людей нині ми маємо загалом близько 430. Це не так і багато. Треба думати не лише про тих, які вчора за нас воювали, а й про тих, які завтра прийдуть. Вони повинні бути якимось чином захищені. Отримавши громадянство, вони тоді можуть оформляти документи на учасника бойових дій», – сказав Лапін.
Він наголосив, що надавати громадянство треба безпосередньо учасникам бойових дій, а не «військовим туристам», які привезли пару шкарпеток.
Парламент підтримав законопроект і у вівторок, 2 жовтня, 252 народних депутатів проголосували за проект закону.
«Дякую за підтримку законопроекту №3433 щодо правового статусу іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України. Адже саме добровольці одні з перших стали на захист нашої держави. Серед них були також іноземці. Вони до сьогодні своїми тілами боронять Україну. Тепер ми маємо стати на їх захист», – написав на публічній сторінці в соціальній мережі Facebook Ігор Лапін.
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