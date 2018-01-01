вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом

На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом
У місті на Волині п'ятеро людей отруїлося чадним газом.

Опалювальний сезон ще тільки починається, а до центральної оперативної диспетчерської вже надходять виклики про отруєння чадним газом, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сьогодні о 00.38 із одного з міст області надійшов виклик, в якому повідомлялось про отруєння 5-ти осіб. Дві бригади ЕМД одночасно виїхали на виклик.

На щастя, люди не встигли надихатись отруйним газом і в стані середньої важкості їх доставили до лікувального закладу.

"Варто нагадати про те, що чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива, не має ні кольору, ні запаху. Потрапивши в кров, він з'єднується з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень в організмі, тому людина гине від задухи", - йдеться у повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: медицина, порятунок, медики
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осінній лук 2018: у що одягаються лучани. ФОТО
Пустовіт вкотре щедро преміював Поліщука і заступників
У Луцьку преміювали «Успішних педагогів». СПИСОК
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Арсен Мірзоян виступить у луцькому «Промені»*
Сьогодні, 17:47
В українській вантажівці французи знайшли 650 кілограмів кокаїну
Сьогодні, 17:36
На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом
Сьогодні, 17:20
Відбувся штрафом: у Луцьку судили водія, який збив 16-річну дівчину
Сьогодні, 17:10
У Луцьку відбулася презентація монографії про унікальну ікону. ФОТО
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
На Волині немовля наїлося щурячої отрути На Волині немовля наїлося щурячої отрути
26 вересень, 17:49
На Волині через витік газу потруїлися люди На Волині через витік газу потруїлися люди
21 вересень, 16:19
Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя Сидів, їв та подавився: у Луцьку медики відкачали чоловіка без ознак життя
20 вересень, 11:55
На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО На Волині психічнохворий розгромив карету «швидкої». ФОТО
27 вересень, 15:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку скаржаться на непрохідну калюжу посеред вулиці. ФОТО
01 жовтень, 12:31
 1
Юні волинські гімнастки – переможниці престижних змагань
Сьогодні, 19:06
 0
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 3 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку відбувся Бібліоfest
Сьогодні, 18:31
 0
На Волині біля кордону на іномарках стукнулися поляк і білорус
Сьогодні, 18:23
 0
Медіа
відео
1/8