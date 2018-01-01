На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом

У місті на Волині п'ятеро людей отруїлося чадним газом.Опалювальний сезон ще тільки починається, а до центральної оперативної диспетчерської вже надходять виклики про отруєння чадним газом, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.Сьогодні о 00.38 із одного з міст області надійшов виклик, в якому повідомлялось про отруєння 5-ти осіб. Дві бригади ЕМД одночасно виїхали на виклик.На щастя, люди не встигли надихатись отруйним газом і в стані середньої важкості їх доставили до лікувального закладу."Варто нагадати про те, що чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива, не має ні кольору, ні запаху. Потрапивши в кров, він з'єднується з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень в організмі, тому людина гине від задухи", - йдеться у повідомленні.