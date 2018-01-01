На Волині п'ятеро людей потруїлося чадним газом
Сьогодні, 17:20
У місті на Волині п'ятеро людей отруїлося чадним газом.
Опалювальний сезон ще тільки починається, а до центральної оперативної диспетчерської вже надходять виклики про отруєння чадним газом, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Сьогодні о 00.38 із одного з міст області надійшов виклик, в якому повідомлялось про отруєння 5-ти осіб. Дві бригади ЕМД одночасно виїхали на виклик.
На щастя, люди не встигли надихатись отруйним газом і в стані середньої важкості їх доставили до лікувального закладу.
"Варто нагадати про те, що чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива, не має ні кольору, ні запаху. Потрапивши в кров, він з'єднується з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень в організмі, тому людина гине від задухи", - йдеться у повідомленні.
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Опалювальний сезон ще тільки починається, а до центральної оперативної диспетчерської вже надходять виклики про отруєння чадним газом, - повідомили у Волинському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
Сьогодні о 00.38 із одного з міст області надійшов виклик, в якому повідомлялось про отруєння 5-ти осіб. Дві бригади ЕМД одночасно виїхали на виклик.
На щастя, люди не встигли надихатись отруйним газом і в стані середньої важкості їх доставили до лікувального закладу.
"Варто нагадати про те, що чадний газ, який утворюється при горінні природного газу та іншого палива, не має ні кольору, ні запаху. Потрапивши в кров, він з'єднується з гемоглобіном і робить його нездатним розносити кисень в організмі, тому людина гине від задухи", - йдеться у повідомленні.
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