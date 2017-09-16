Били і погрожували: двоє лучан викрали чоловіка
Сьогодні, 14:38
Судитимуть двох 35-річних лучан, які силою примушували недобросовісного постачальника виконати умови договору.
Зазначається, що увечері 3 липня цього року поблизу автозаправної станції в селі Струмівка Луцького району зловмисники, кілька разів ударивши свого знайомого, який упродовж кількох місяців не виконував свого зобов’язання поставити одному з них торгівельне обладнання, заштовхали його в автомобіль й вирушили у бік села Гаразджа, - інформує прес-служба прокуратури області.
У авто вони продовжували бити потерпілого і погрожували застосуванням фізичного насильства, якщо він і далі затягуватиме із поставкою.
На щастя для жертви, невдовзі авто зупинили патрульні поліцейські.
Тепер кривдники громадянина постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
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Зазначається, що увечері 3 липня цього року поблизу автозаправної станції в селі Струмівка Луцького району зловмисники, кілька разів ударивши свого знайомого, який упродовж кількох місяців не виконував свого зобов’язання поставити одному з них торгівельне обладнання, заштовхали його в автомобіль й вирушили у бік села Гаразджа, - інформує прес-служба прокуратури області.
У авто вони продовжували бити потерпілого і погрожували застосуванням фізичного насильства, якщо він і далі затягуватиме із поставкою.
На щастя для жертви, невдовзі авто зупинили патрульні поліцейські.
Тепер кривдники громадянина постануть перед судом, який і визначить їм міру покарання.
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