На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
Сьогодні, 00:46
У Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулися два легковики. Водій одного із них був у нетверезому стані.
Аварія трапилася 3 жовтня, близько 17:00, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
32-річний винуватець був нетверезим – 1,94 проміле алкоголю.
Іншого водія госпіталізували з травмами.
«Оформленням матеріалів події займалась місцева слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілим», – зазначили у прес-службі.
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Аварія трапилася 3 жовтня, близько 17:00, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.
32-річний винуватець був нетверезим – 1,94 проміле алкоголю.
Іншого водія госпіталізували з травмами.
«Оформленням матеріалів події займалась місцева слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілим», – зазначили у прес-службі.
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