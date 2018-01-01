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На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО

На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
У Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулися два легковики. Водій одного із них був у нетверезому стані.

Аварія трапилася 3 жовтня, близько 17:00, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.

32-річний винуватець був нетверезим – 1,94 проміле алкоголю.
Іншого водія госпіталізували з травмами.

«Оформленням матеріалів події займалась місцева слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілим», – зазначили у прес-службі.
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО
На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО

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Теги: поліція, Ковель, аварія, ДТП, Волинь
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