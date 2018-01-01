На Волині п'янючий «в дрова» водій сів за кермо і спричинив аварію. ФОТО





Аварія трапилася 3 жовтня, близько 17:00, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.



32-річний винуватець був нетверезим – 1,94 проміле алкоголю.

Іншого водія госпіталізували з травмами.



«Оформленням матеріалів події займалась місцева слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілим», – зазначили у прес-службі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Варшавській зіткнулися два легковики. Водій одного із них був у нетверезому стані.Аварія трапилася 3 жовтня, близько 17:00, – повідомили у прес-службі патрульної поліції Волинської області.32-річний винуватець був нетверезим – 1,94 проміле алкоголю.Іншого водія госпіталізували з травмами.«Оформленням матеріалів події займалась місцева слідчо-оперативна група, оскільки ДТП – з потерпілим», – зазначили у прес-службі.

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