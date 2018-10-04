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Повідомили, хто став новим депутатом Луцької міськради

Повідомили, хто став новим депутатом Луцької міськради
Луцька міська ТВК на своєму засіданні визнала обраним депутатом Луцької міськради від ВО “Свобода” Андрія Білана.

Про це пише ВолиньUA.

Нагадаємо, що депутат міської ради Богдан Вавринюк склав мандат на минулій сесії 26 вересня. Наступним у списку міської організації ВО “Свобода”, згідно з результатами голосування на місцевих виборах 2015 року, був Ігор Баранчук.

Однак, він написав заяву про відмову від отримання мандату, яка була прийнята ТВК.

У підсумку комісія визнала обраним депутатом Луцької міськради наступного по списку Андрія Білана.

Довідково:
Білан Андрій Володимирович – народився 13 вересня 1990 року у місті Луцьку, член Луцького міського комітету ВО “Свобода”, радник першого заступника голови Волинської обласної ради, в політичній силі ВО “Свобода” перебуває 6 років, активний учасник Революції Гідності.

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Теги: депутат, Луцька міська рада, Свобода
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