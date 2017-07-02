Під Луцьком стартували туристичні змагання. ВІДЕО
Сьогодні, 17:46
Міжнародні змагання зі спортивного туризму «Волинь» розпочалися у селі Гаразджа.
Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
13 команд із Литви, Латвії, Білорусі й різних областей України виборюють звання «Чемпіони Європи».
Детальніше - у сюжеті.
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Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
13 команд із Литви, Латвії, Білорусі й різних областей України виборюють звання «Чемпіони Європи».
Детальніше - у сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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