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Під Луцьком стартували туристичні змагання. ВІДЕО

Під Луцьком стартували туристичні змагання. ВІДЕО
Міжнародні змагання зі спортивного туризму «Волинь» розпочалися у селі Гаразджа.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.

13 команд із Литви, Латвії, Білорусі й різних областей України виборюють звання «Чемпіони Європи».

Детальніше - у сюжеті.


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Теги: змагання, Гаразжда, туризм
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