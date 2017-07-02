Під Луцьком стартували туристичні змагання. ВІДЕО





Про це йдеться у сюжеті Суспільного Волині.



13 команд із Литви, Латвії, Білорусі й різних областей України виборюють звання «Чемпіони Європи».



Детальніше - у сюжеті.





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