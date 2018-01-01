До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників





Про це йдеться у спільноті Спілка воїнів АТО Волині.



Воїнам планують наліпити 60 відер вареників та 15 відер салатів і передати у зону ООС.



Уже зголосилися допомогти студенти та педагоги Центру професійно-технічної освіти.



Просять до доброї справи долучитися й небайдужих волинян та "скинутися" продуктами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На День захисника України, який відзначають 14 жовтня, волинських військових хочуть привітати смачним подарунком.Про це йдеться у спільноті Спілка воїнів АТО Волині.Воїнам планують наліпити 60 відер вареників та 15 відер салатів і передати у зону ООС.Уже зголосилися допомогти студенти та педагоги Центру професійно-технічної освіти.Просять до доброї справи долучитися й небайдужих волинян та "скинутися" продуктами.

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