До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників
Сьогодні, 18:20
На День захисника України, який відзначають 14 жовтня, волинських військових хочуть привітати смачним подарунком.
Про це йдеться у спільноті Спілка воїнів АТО Волині.
Воїнам планують наліпити 60 відер вареників та 15 відер салатів і передати у зону ООС.
Уже зголосилися допомогти студенти та педагоги Центру професійно-технічної освіти.
Просять до доброї справи долучитися й небайдужих волинян та "скинутися" продуктами.
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Про це йдеться у спільноті Спілка воїнів АТО Волині.
Воїнам планують наліпити 60 відер вареників та 15 відер салатів і передати у зону ООС.
Уже зголосилися допомогти студенти та педагоги Центру професійно-технічної освіти.
Просять до доброї справи долучитися й небайдужих волинян та "скинутися" продуктами.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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