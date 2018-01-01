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До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників

До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників
На День захисника України, який відзначають 14 жовтня, волинських військових хочуть привітати смачним подарунком.

Про це йдеться у спільноті Спілка воїнів АТО Волині.

Воїнам планують наліпити 60 відер вареників та 15 відер салатів і передати у зону ООС.

Уже зголосилися допомогти студенти та педагоги Центру професійно-технічної освіти.

Просять до доброї справи долучитися й небайдужих волинян та "скинутися" продуктами.
До Дня захисника волинським військовим кличуть наліпити 60 відер вареників


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Теги: ООС, АТО, Волинь, День захисника
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