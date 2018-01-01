У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
Сьогодні, 15:22
У Луцьку скаржаться на ями, які утворилися на тротуарі на проспекті Волі.
Про це на платформі "Відкрите місто" написав Віктор Семенюк.
"Від магазину "Знання" до Ощадбанку неможливо пройти, ями на тротуарі та повсюди стоять машини на тротуарі, - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
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Про це на платформі "Відкрите місто" написав Віктор Семенюк.
"Від магазину "Знання" до Ощадбанку неможливо пройти, ями на тротуарі та повсюди стоять машини на тротуарі, - йдеться у дописі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку скаржаться на неналежний стан тротуару. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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