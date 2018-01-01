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У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО

У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
У Луцьку скаржаться на ями, які утворилися на тротуарі на проспекті Волі.

Про це на платформі "Відкрите місто" написав Віктор Семенюк.

"Від магазину "Знання" до Ощадбанку неможливо пройти, ями на тротуарі та повсюди стоять машини на тротуарі, - йдеться у дописі.

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У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО
У центрі Луцька – понищений тротуар. ФОТО

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Теги: дорога, тротуар, благоустрій
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