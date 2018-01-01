Шукають родичів жінки, яка померла на Волині

Наталія Мазур.



Наразі шукають родичів жінки, – пише



Зазначимо, що жінка – уродженка Володимира-Волинського.



Останні роки жінка проживала в селі Павлівка Іваничівського району. Чоловік, з яким була у шлюбі, не має жодної інформації про місце перебування її родичів.



Як повідомляють в сільраді, пара одружилася в Криму у 2009-му році, спільних дітей у них не було. З документів померлої встановили, що вона є матір’ю чотирьох доньок.



Наталія ніде не працювала, її чоловік – пенсіонер.



Рідні досі не повідомлені про смерть Наталії. Витрати на похорон жінки компенсувала Павлівська сільська рада, оскільки в чоловіка немає такої фінансової можливості.



Якщо вам відома інформація, яка допоможе віднайти рідних померлої, прохання повідомити її за телефонами: 0964318086; 0337293131.

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