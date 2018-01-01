Шукають родичів жінки, яка померла на Волині
Сьогодні, 16:56
5 жовтня на Волині померла жителька села Павлівка Іваничівського району Наталія Мазур.
Наразі шукають родичів жінки, – пише БУГ.
Зазначимо, що жінка – уродженка Володимира-Волинського.
Останні роки жінка проживала в селі Павлівка Іваничівського району. Чоловік, з яким була у шлюбі, не має жодної інформації про місце перебування її родичів.
Як повідомляють в сільраді, пара одружилася в Криму у 2009-му році, спільних дітей у них не було. З документів померлої встановили, що вона є матір’ю чотирьох доньок.
Наталія ніде не працювала, її чоловік – пенсіонер.
Рідні досі не повідомлені про смерть Наталії. Витрати на похорон жінки компенсувала Павлівська сільська рада, оскільки в чоловіка немає такої фінансової можливості.
Якщо вам відома інформація, яка допоможе віднайти рідних померлої, прохання повідомити її за телефонами: 0964318086; 0337293131.
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Наразі шукають родичів жінки, – пише БУГ.
Зазначимо, що жінка – уродженка Володимира-Волинського.
Останні роки жінка проживала в селі Павлівка Іваничівського району. Чоловік, з яким була у шлюбі, не має жодної інформації про місце перебування її родичів.
Як повідомляють в сільраді, пара одружилася в Криму у 2009-му році, спільних дітей у них не було. З документів померлої встановили, що вона є матір’ю чотирьох доньок.
Наталія ніде не працювала, її чоловік – пенсіонер.
Рідні досі не повідомлені про смерть Наталії. Витрати на похорон жінки компенсувала Павлівська сільська рада, оскільки в чоловіка немає такої фінансової можливості.
Якщо вам відома інформація, яка допоможе віднайти рідних померлої, прохання повідомити її за телефонами: 0964318086; 0337293131.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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