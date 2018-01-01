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Шукають родичів жінки, яка померла на Волині

Шукають родичів жінки, яка померла на Волині
5 жовтня на Волині померла жителька села Павлівка Іваничівського району Наталія Мазур.

Наразі шукають родичів жінки, – пише БУГ.

Зазначимо, що жінка – уродженка Володимира-Волинського.

Останні роки жінка проживала в селі Павлівка Іваничівського району. Чоловік, з яким була у шлюбі, не має жодної інформації про місце перебування її родичів.

Як повідомляють в сільраді, пара одружилася в Криму у 2009-му році, спільних дітей у них не було. З документів померлої встановили, що вона є матір’ю чотирьох доньок.

Наталія ніде не працювала, її чоловік – пенсіонер.

Рідні досі не повідомлені про смерть Наталії. Витрати на похорон жінки компенсувала Павлівська сільська рада, оскільки в чоловіка немає такої фінансової можливості.

Якщо вам відома інформація, яка допоможе віднайти рідних померлої, прохання повідомити її за телефонами: 0964318086; 0337293131.

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Теги: розшук, Волинь, смерть
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