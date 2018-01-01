Відповідатимуть батьки: на Волині спіймали вандалів
Сьогодні, 16:48
Зловмисників, які понищили комунальне майно у селищі Любешів, спіймали.
За повідомленням заступника начальника Любешівського відділення поліції Віти Мартинюк, ними виявились троє неповнолітніх жителів району.
Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові вандали поруйнували територію біля дитячого майданчика.
«Неналежне виконання батьківських обов’язків» - такий вид правопорушення інкримінує місцева поліція у зв’язку з випадком, що трапився у селищі на минулих вихідних.
Головним винуватцем, що вчинив протиправні дії є неповнолітня особа – хлопцеві 15 років, а згідно чинного законодавства він не досягнув віку для адміністративної відповідальності. Як наслідок - до відповідальності будуть притягнуті його батьки.
Справу буде направлено до суду, який і вирішить міру покарання. Двоє інших хлопців проходять по справі, як свідки.
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За повідомленням заступника начальника Любешівського відділення поліції Віти Мартинюк, ними виявились троє неповнолітніх жителів району.
Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові вандали поруйнували територію біля дитячого майданчика.
«Неналежне виконання батьківських обов’язків» - такий вид правопорушення інкримінує місцева поліція у зв’язку з випадком, що трапився у селищі на минулих вихідних.
Головним винуватцем, що вчинив протиправні дії є неповнолітня особа – хлопцеві 15 років, а згідно чинного законодавства він не досягнув віку для адміністративної відповідальності. Як наслідок - до відповідальності будуть притягнуті його батьки.
Справу буде направлено до суду, який і вирішить міру покарання. Двоє інших хлопців проходять по справі, як свідки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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