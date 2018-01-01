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Відповідатимуть батьки: на Волині спіймали вандалів

Відповідатимуть батьки: на Волині спіймали вандалів
Зловмисників, які понищили комунальне майно у селищі Любешів, спіймали.

За повідомленням заступника начальника Любешівського відділення поліції Віти Мартинюк, ними виявились троє неповнолітніх жителів району.

Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові вандали поруйнували територію біля дитячого майданчика.

«Неналежне виконання батьківських обов’язків» - такий вид правопорушення інкримінує місцева поліція у зв’язку з випадком, що трапився у селищі на минулих вихідних.

Головним винуватцем, що вчинив протиправні дії є неповнолітня особа – хлопцеві 15 років, а згідно чинного законодавства він не досягнув віку для адміністративної відповідальності. Як наслідок - до відповідальності будуть притягнуті його батьки.

Справу буде направлено до суду, який і вирішить міру покарання. Двоє інших хлопців проходять по справі, як свідки.

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Теги: вандали, Любешів
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