Відповідатимуть батьки: на Волині спіймали вандалів





За повідомленням заступника начальника Любешівського відділення поліції Віти Мартинюк, ними виявились троє неповнолітніх жителів району.



Нагадаємо, що у ніч на 7 жовтня на вулиці Незалежності у Любешові



«Неналежне виконання батьківських обов’язків» - такий вид правопорушення інкримінує місцева поліція у зв’язку з випадком, що трапився у селищі на минулих вихідних.



Головним винуватцем, що вчинив протиправні дії є неповнолітня особа – хлопцеві 15 років, а згідно чинного законодавства він не досягнув віку для адміністративної відповідальності. Як наслідок - до відповідальності будуть притягнуті його батьки.



Справу буде направлено до суду, який і вирішить міру покарання. Двоє інших хлопців проходять по справі, як свідки.

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