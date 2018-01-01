Начальник Волинської митниці відзвітував про роботу

Євгеній Шелігацький відзвітував за результати роботи митниці протягом 9-ти місяців.



Про це йшлося 10 жовтня під час брифінгу.



Шелігацький виконує обов’язки начальника протягом трьох місяців, однак інформував про результати роботи за поточний рік.



Насамперед посадовець нагадав, що до складу Волинської митниці входять 7 митних постів, 17 митних складів, 6 місць доставки, 162 постійних чи тимчасових місць контролю. Загальна протяжність кордону на Волині - понад 400 кілометрів.



«За підсумками третього кварталу до Держбюджету перераховано 7,154 млрд грн., у 2017 році – 5,489 млрд, зріст склав 30%. Середньоденний показник надходжень за 9 місяців цього року склав 38,7 млн грн», - розповів Шелігацький.



Окрім того, завдяки посиленню контролю класифікації товару та позначення країни-виробника за 9 місяців митниця додала до бюджету 274,6 млн грн Це на 42,5% більше, ніж в аналогічний період минулоріч.



Посадовець повідомив, що протягом звітного періоду завели 5281 справ по порушення митних правил на загальну суму 79,3 млн грн. Митниця наклала штрафів на 47, 4 млн грн – це майже вдвічі більше, ніж минулого року. За штрафників вже стягнули 15,1 млн грн.



Нагадаємо, також Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на ремонт волинських доріг, що намагалися банда уночі викрала авто на євро номерах.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Виконувач обов’язків начальника Волинської митниці ДФСвідзвітував за результати роботи митниці протягом 9-ти місяців.Про це йшлося 10 жовтня під час брифінгу.Шелігацький виконує обов’язки начальника протягом трьох місяців, однак інформував про результати роботи за поточний рік.Насамперед посадовець нагадав, що до складу Волинської митниці входять 7 митних постів, 17 митних складів, 6 місць доставки, 162 постійних чи тимчасових місць контролю. Загальна протяжність кордону на Волині - понад 400 кілометрів.«За підсумками третього кварталу до Держбюджету перераховано 7,154 млрд грн., у 2017 році – 5,489 млрд, зріст склав 30%. Середньоденний показник надходжень за 9 місяців цього року склав 38,7 млн грн», - розповів Шелігацький.Окрім того, завдяки посиленню контролю класифікації товару та позначення країни-виробника за 9 місяців митниця додала до бюджету 274,6 млн грн Це на 42,5% більше, ніж в аналогічний період минулоріч.Посадовець повідомив, що протягом звітного періоду завели 5281 справ по порушення митних правил на загальну суму 79,3 млн грн. Митниця наклала штрафів на 47, 4 млн грн – це майже вдвічі більше, ніж минулого року. За штрафників вже стягнули 15,1 млн грн.Нагадаємо, також Шелігацький розповів про те, скільки коштів цього року перерахували на, що намагалися незаконно перевезти через кордон та про те, що у Ратному із митного складуна євро номерах.

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