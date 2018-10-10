На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО

У Луцькому районі виявили та припинили діяльність незаконної автозаправки.Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.Співробітники Головного управління ДФС у Волинській області в рамках проведення операції «Акциз-2018» припинили діяльність підпільної автозаправної станції в одному з населених пунктів Луцького району.Зокрема, податківці встановили, що на території промислової зони місцевий житель, без держреєстрації підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправної станції.За результатами проведених заходів податковою міліцією з незаконного обігу вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 5 000 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 200 тисяч гривень.На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ст.164 КУаАП.