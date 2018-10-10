вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО

На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
У Луцькому районі виявили та припинили діяльність незаконної автозаправки.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДФС у Волинській області.

Співробітники Головного управління ДФС у Волинській області в рамках проведення операції «Акциз-2018» припинили діяльність підпільної автозаправної станції в одному з населених пунктів Луцького району.

Зокрема, податківці встановили, що на території промислової зони місцевий житель, без держреєстрації підприємницької діяльності та не маючи відповідних дозвільних документів, здійснював незаконну реалізацію дизельного пального із стаціонарної автозаправної станції.

За результатами проведених заходів податковою міліцією з незаконного обігу вилучили та передали на відповідальне зберігання понад 5 000 літрів дизельного пального. Крім того, вилучили паливно-роздавальну колонку. Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 200 тисяч гривень.

На даний час вирішується питання про складання адміністративного протоколу за ст.164 КУаАП.

На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: АЗС, Волинь, заправка
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Від «Гаррі Поттера» до божевільні та першокласник у памперсі: курйози в роботі волинських вчителів
Від і до: скільки коштують машини на луцькому авторинку. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Сьогодні, 09:43
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:38
На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 09:22
Доба на Донбасі: четверо загиблих, троє поранених
Сьогодні, 09:19
Курс валют у Луцьку на 11 жовтня
Сьогодні, 09:05
Схожі новини
У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО У селищі на Волині викрили підпільну заправку. ФОТО
26 вересень, 09:37
На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО На Волині активісти виявили нелегальну «заправку». ВІДЕО
25 квітень, 10:53
На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО На Волині «накрили» підпільну заправку. ФОТО
20 вересень, 10:28
На Волині «прикрили» нелегальну заправку На Волині «прикрили» нелегальну заправку
24 липень, 12:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На трасі Львів-Ковель автобус зіткнувся з легковиком: двоє загиблих. ФОТО
Сьогодні, 09:45
 0
Листи солдату: діти з Волині відправили малюнки на передову
Сьогодні, 09:43
 0
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
На Волині «прикрили» незаконну АЗС. ФОТО
Сьогодні, 09:22
 0
Доба на Донбасі: четверо загиблих, троє поранених
Сьогодні, 09:19
 0
Медіа
відео
1/8