Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 09:38
Лучанин Антон Бугайчук поділився світлинами морозного ранку у місті.
Їх можна переглянути на особистій сторінці лучанина у Facebook.
«Осінь дає найкращі деталі», – пише Антон Бугайчук.
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Їх можна переглянути на особистій сторінці лучанина у Facebook.
«Осінь дає найкращі деталі», – пише Антон Бугайчук.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Осінні промені, коти і коні: неймовірна краса волинського села. ФОТО
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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