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Осінній ранок у Луцьку. ФОТО

Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Лучанин Антон Бугайчук поділився світлинами морозного ранку у місті.

Їх можна переглянути на особистій сторінці лучанина у Facebook.

«Осінь дає найкращі деталі», – пише Антон Бугайчук.

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Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО
Осінній ранок у Луцьку. ФОТО

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Теги: Луцьк, фото, осінь
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