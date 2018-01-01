На трасі Львів-Ковель автобус зіткнувся з легковиком: двоє загиблих. ФОТО
Сьогодні, 09:45
Неподалік села Боярець Львівської області зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Варяж та легковик Volkswagen. Внаслідок ДТП двоє людей загинуло.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
10 жовтня, близько 17.10 в поліцію надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася на автодорозі Львів-Ковель.
У салоні автобусу знаходилося 15 пасажирів.
Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці події. Їх дані встановлюються. П’ятеро пасажирів автобуса доставлені у лікарню.
Зараз з’ясовують обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.
10 жовтня, близько 17.10 в поліцію надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася на автодорозі Львів-Ковель.
У салоні автобусу знаходилося 15 пасажирів.
Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці події. Їх дані встановлюються. П’ятеро пасажирів автобуса доставлені у лікарню.
Зараз з’ясовують обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
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