На трасі Львів-Ковель автобус зіткнувся з легковиком: двоє загиблих. ФОТО





Про це повідомили у



10 жовтня, близько 17.10 в поліцію надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася на автодорозі Львів-Ковель.



У салоні автобусу знаходилося 15 пасажирів.



Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці події. Їх дані встановлюються. П’ятеро пасажирів автобуса доставлені у лікарню.



Зараз з’ясовують обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Неподалік села Боярець Львівської області зіткнулися рейсовий автобус сполученням Львів-Варяж та легковик Volkswagen. Внаслідок ДТП двоє людей загинуло.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Львівській області.10 жовтня, близько 17.10 в поліцію надійшло повідомлення про автопригоду, яка сталася на автодорозі Львів-Ковель.У салоні автобусу знаходилося 15 пасажирів.Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажир загинули на місці події. Їх дані встановлюються. П’ятеро пасажирів автобуса доставлені у лікарню.Зараз з’ясовують обставини автопригоди. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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