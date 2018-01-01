Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*
Сьогодні, 20:15
Попереду такі довгі вихідні, а Ви досі не маєте планів?
Ми не дозволимо Вам сумувати!
14 жовтня о 17:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity» відбудеться КОЗАК PARTY!
Це буде шалено, адже на Вас чекають українські розваги з ведучою, смачні майстер-класи, козацький стіл та частування, майстер-класи з гопаку від козаків та найкращі українські хіти від діджея. Таке дійство просто неможливо пропустити!
Найкращі розваги міста Луцька – у ТРЦ «ПортCity»!
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Ми не дозволимо Вам сумувати!
14 жовтня о 17:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity» відбудеться КОЗАК PARTY!
Це буде шалено, адже на Вас чекають українські розваги з ведучою, смачні майстер-класи, козацький стіл та частування, майстер-класи з гопаку від козаків та найкращі українські хіти від діджея. Таке дійство просто неможливо пропустити!
Найкращі розваги міста Луцька – у ТРЦ «ПортCity»!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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