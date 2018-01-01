Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*

Попереду такі довгі вихідні, а Ви досі не маєте планів?Ми не дозволимо Вам сумувати!14 жовтня о 17:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity» відбудеться КОЗАК PARTY!Це буде шалено, адже на Вас чекають українські розваги з ведучою, смачні майстер-класи, козацький стіл та частування, майстер-класи з гопаку від козаків та найкращі українські хіти від діджея. Таке дійство просто неможливо пропустити!Найкращі розваги міста Луцька – у ТРЦ «ПортCity»!