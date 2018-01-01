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Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*

Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*
Попереду такі довгі вихідні, а Ви досі не маєте планів?

Ми не дозволимо Вам сумувати!

14 жовтня о 17:00 у ресторації «Брама», що у ТРЦ «ПортCity» відбудеться КОЗАК PARTY!

Це буде шалено, адже на Вас чекають українські розваги з ведучою, смачні майстер-класи, козацький стіл та частування, майстер-класи з гопаку від козаків та найкращі українські хіти від діджея. Таке дійство просто неможливо пропустити!

Найкращі розваги міста Луцька – у ТРЦ «ПортCity»!
Козак Party у ТРЦ «ПортCity»*

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Теги: Брама, ПортCity
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