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Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»*

Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»*
Вони такі різні, але водночас круті, і це не про людей, а про прем'єрні фільми у кінотеатрі «Premier City»! Єдине, що їх поєднує – це вікова категорія +16. Ці фільми варті Вашої уваги! Обирайте найкращий та поспішайте у кінотеатр «Premier City», що у ТРЦ «ПортCity».

Фільм "НАРОДЖЕННЯ ЗІРКИ", 16+
Жанр: мюзикл, драма, мелодрама
Кантрі-музикант Джексон Мейні зараз не в кращій своїй формі. Його популярність йде на спад. Джексон зустрічає талановиту Еллі. Відчувши унікальність юної співачки, Джексон вирішує допомогти їй зробити кар'єру. По мірі зростання популярності Еллі, інтерес слухачів до самого співака слабшає, і йому неймовірно складно це прийняти.
Квитки тут: https://m.vkino.ua/ua/show/7189-narodzhennya-zirki-a-star-is-born/lutsk/premiercity

Фільм "ПОЗИВНИЙ БАНДЕРАС", 16+
Жанр: детектив, екшн, українське
Восени 2014 в зоні АТО група контррозвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний “Бандерас”) намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села «Бандераса», яке він давно покинув, й жителі якого ставляться до нього як до зрадника, а до ЗСУ – як до ворожої сили.
Квитки тут: https://m.vkino.ua/ua/show/7190-pozitivnii-banderas/lutsk/premiercity

Фільм "ПОГАНІ ЧАСИ У "ЕЛЬ РОЯЛЬ", 16+
Жанр: трилер
Події розгортаються у 1969 році. На межі штатів Невада та Каліфорнія стоїть готель, що колись користувався популярністю, а нині зрідка стає прилистком подорожуючих. Сьогодні тут багатолюдно – священик, співачка, загадкова дівчина, енергійний продавець пилососів… Та найдивніший із постояльців має плани на кожного зі своїх сусідів. Це чарівний і небезпечний лідер культу. Просто так вийти з готелю і поїхати куди хотіли нікому не вдасться.
Квитки тут: https://m.vkino.ua/ua/show/7147-pogani-chasi-u-el-royali/lutsk/premiercity

Чекаємо у найатмосфернішому кінотеатрі Луцька - "Premier City"
https://www.instagram.com/premier_city

Прем’єрні покази у кінотеатрі «Premier City»*

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Теги: Порт сіті, кіно, прем'єра, анонс
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