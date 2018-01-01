У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів
Сьогодні, 15:59
У Луцьку затримали нелегалів з Федеративної Республіки Сомалі.
Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
11 жовтня на вулиці Лесі Українки у Луцьку співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми виявили трьох нелегальних мігрантів, громадян Федеративної Республіки Сомалі.
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Їх доставили до УДМС у Волинській області для складання відповідних адміністративних протоколів.
З’ясувалося, що у іноземців закінчився строк дії документів на право легального перебування на території України.
Співробітники управління державної міграційної служби в області склали на них адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.
11 жовтня на вулиці Лесі Українки у Луцьку співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми виявили трьох нелегальних мігрантів, громадян Федеративної Республіки Сомалі.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У центрі Луцька зловили пакистанців-нелегалів
Їх доставили до УДМС у Волинській області для складання відповідних адміністративних протоколів.
З’ясувалося, що у іноземців закінчився строк дії документів на право легального перебування на території України.
Співробітники управління державної міграційної служби в області склали на них адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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