У центрі Луцька зловили сомалійських нелегалів

У Луцьку затримали нелегалів з Федеративної Республіки Сомалі.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.11 жовтня на вулиці Лесі Українки у Луцьку співробітники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними із торгівлею людьми виявили трьох нелегальних мігрантів, громадян Федеративної Республіки Сомалі.Їх доставили до УДМС у Волинській області для складання відповідних адміністративних протоколів.З’ясувалося, що у іноземців закінчився строк дії документів на право легального перебування на території України.Співробітники управління державної міграційної служби в області склали на них адміністративні протоколи за ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України) Кодексу України про адміністративні правопорушення.