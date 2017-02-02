З волинського бізнесмена, який «на халяву» користувався землею, вимагатимуть гроші

У нововолинського підприємця вимагатимуть відшкодувати майже 190 тис. грн. збитків, завданих місцевому бюджету безоплатним користуванням земельною ділянкою.Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.Володимир-Волинська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Волинської області з позовом в інтересах держави в особі Нововолинської міської ради, аби зобов’язати одного з місцевих підприємців відшкодувати майже 190 тис. грн. збитків, завданих використанням земельної ділянки без правовстановлюючих документів.Виявилося, що у травні 2006 року підприємець уклав з Нововолинською міською радою договір купівлі-продажу цілісного майнового комплексу комунального підприємства, для обслуговування приміщень якого використовується земельна ділянка площею майже 0,3 га.Рішенням міської ради суб’єкту господарювання надали дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення цієї земельної ділянки для обслуговування приміщення, а в подальшому затвердили цей проект та дозволили орендувати земельну ділянку.Однак, підприємець договору оренди ділянки не уклав і використовує її без правовстановлюючих документів.Не сплачуючи орендної плати, суб’єкт господарювання заборгував місцевому бюджету майже 190 тис. грн.Позаяк добровільно він ці кошти не відшкодував, у справу втрутилася прокуратура й у суді прокурори вимагатимуть відшкодування підприємцем збитків, завданих безоплатним користуванням земельною ділянкою.