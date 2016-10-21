Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні

Перші дві амбулаторії, які будують на Волині в рамках субпроекту Світового банку, готові на 40% та запрацюють вже в грудні цього року.Про це стало відомо під час підсумкової зустрічі голови облдержадміністраціїз представниками Світового Банку сьогодні, 12 жовтня 2018 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у Facebook.Так, спеціаліст із закупівель Світового банкуповідомив, що процес будівництва амбулаторій у Піддубцях та в місті Луцьку на вулиці Бенделіані проходить згідно з планом."Ми працювали над документами, пройшлися над усіма позиціями і станом на сьогоднішній день ви для нас «передовики». Все йде згідно календарних графіків і ми зробили висновок, що в 2019 році ви маєте можливість використати всі кошти", - зауважив експерт.Окрім того обговорили певні проблемні моменти. А саме, низьку явку фірм на торгах та відсутність конкуренції. А внаслідок цього, бюджети проектів стають дорожчими, ніж за планом."Попри все, ми знайшли спільний знаменник та будемо йти вам назустріч. При обсязі робіт і наміченому плані хотілося б, аби ви забезпечили сталість команди, яка працює над проектом", - резюмував Дмитро Донець.Голова обласної державної адміністраціїзауважив, що він тримає на особистому контролі впровадження субпроекту Світового банку.