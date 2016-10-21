Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні
Сьогодні, 13:32
Перші дві амбулаторії, які будують на Волині в рамках субпроекту Світового банку, готові на 40% та запрацюють вже в грудні цього року.
Про це стало відомо під час підсумкової зустрічі голови облдержадміністрації Олександра Савченка з представниками Світового Банку сьогодні, 12 жовтня 2018 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у Facebook.
Так, спеціаліст із закупівель Світового банку Дмитро Донець повідомив, що процес будівництва амбулаторій у Піддубцях та в місті Луцьку на вулиці Бенделіані проходить згідно з планом.
"Ми працювали над документами, пройшлися над усіма позиціями і станом на сьогоднішній день ви для нас «передовики». Все йде згідно календарних графіків і ми зробили висновок, що в 2019 році ви маєте можливість використати всі кошти", - зауважив експерт.
Окрім того обговорили певні проблемні моменти. А саме, низьку явку фірм на торгах та відсутність конкуренції. А внаслідок цього, бюджети проектів стають дорожчими, ніж за планом.
"Попри все, ми знайшли спільний знаменник та будемо йти вам назустріч. При обсязі робіт і наміченому плані хотілося б, аби ви забезпечили сталість команди, яка працює над проектом", - резюмував Дмитро Донець.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зауважив, що він тримає на особистому контролі впровадження субпроекту Світового банку.
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Про це стало відомо під час підсумкової зустрічі голови облдержадміністрації Олександра Савченка з представниками Світового Банку сьогодні, 12 жовтня 2018 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у Facebook.
Так, спеціаліст із закупівель Світового банку Дмитро Донець повідомив, що процес будівництва амбулаторій у Піддубцях та в місті Луцьку на вулиці Бенделіані проходить згідно з планом.
"Ми працювали над документами, пройшлися над усіма позиціями і станом на сьогоднішній день ви для нас «передовики». Все йде згідно календарних графіків і ми зробили висновок, що в 2019 році ви маєте можливість використати всі кошти", - зауважив експерт.
Окрім того обговорили певні проблемні моменти. А саме, низьку явку фірм на торгах та відсутність конкуренції. А внаслідок цього, бюджети проектів стають дорожчими, ніж за планом.
"Попри все, ми знайшли спільний знаменник та будемо йти вам назустріч. При обсязі робіт і наміченому плані хотілося б, аби ви забезпечили сталість команди, яка працює над проектом", - резюмував Дмитро Донець.
Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зауважив, що він тримає на особистому контролі впровадження субпроекту Світового банку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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