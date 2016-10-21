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Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні

Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні
Перші дві амбулаторії, які будують на Волині в рамках субпроекту Світового банку, готові на 40% та запрацюють вже в грудні цього року.

Про це стало відомо під час підсумкової зустрічі голови облдержадміністрації Олександра Савченка з представниками Світового Банку сьогодні, 12 жовтня 2018 року, - йдеться на сторінці голови ОДА у Facebook.

Так, спеціаліст із закупівель Світового банку Дмитро Донець повідомив, що процес будівництва амбулаторій у Піддубцях та в місті Луцьку на вулиці Бенделіані проходить згідно з планом.

"Ми працювали над документами, пройшлися над усіма позиціями і станом на сьогоднішній день ви для нас «передовики». Все йде згідно календарних графіків і ми зробили висновок, що в 2019 році ви маєте можливість використати всі кошти", - зауважив експерт.

Окрім того обговорили певні проблемні моменти. А саме, низьку явку фірм на торгах та відсутність конкуренції. А внаслідок цього, бюджети проектів стають дорожчими, ніж за планом.

"Попри все, ми знайшли спільний знаменник та будемо йти вам назустріч. При обсязі робіт і наміченому плані хотілося б, аби ви забезпечили сталість команди, яка працює над проектом", - резюмував Дмитро Донець.

Голова обласної державної адміністрації Олександр Савченко зауважив, що він тримає на особистому контролі впровадження субпроекту Світового банку.

Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні
Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні
Перші на Волині амбулаторії за кошти Світового банку запрацюють вже у грудні

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Теги: амбулаторії, гроші, Світовий банк
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