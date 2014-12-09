Волинянка тріумфувала на мистецькому фестивалі

Наталія Марценюк здобула другу премію на міжрегіональному фестивалі-конкурсі мистецтва "Пісні незабутого краю".



Фестиваль започаткований 2011 року і традиційно проходить у місті Городок Львівської області, - пише



Від часу заснування його географія розширилася не лише по Україні, але й за кордон. Цьогоріч свій талант та творчі доробки на суд журі виносили представники Львівської, Волинської, Рівненської, Івано-Франківської областей, а також Польщі.



Загалом, 7 жовтня фестиваль прийняв близько 60 учасників, що змагалися у номінаціях солісти-вокалісти, авторська пісня, вокально-інстументальні ансамблі, вокальні ансамблі, читці, хорові колективи, танцювальні колективи, літературно-музична композиція.



Наталія Марценюк, в ході конкурсної програми, читала композицію за творами Йосипа Стуцюка «До Холмщини». Майстерність жінки не залишила байдужими ні глядачів, ні журі, тож щирі аплодисменти та друге місце стали для Наталії достойною винагородою.



міжрегіональному фестивалі

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