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Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»

Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»
У Луцьку 11 жовтня відбулася зустріч із авторами звернень до Луцької міської ради в рамках проекту "Округи без депутатів".

Під час заходу, який відбувся із представниками Громадянського Руху "СВІДОМІ", лучани висловили свої обурення стосовного того, що на проект у Луцькій міській раді виділили лише 1 мільйон 200 тисяч замість 2 мільйонів 400 тисяч гривень та вже тривалий час не можуть розглянути звернення, які були подані. У зв'язку з цим, усі ідеї благоустрою, які містяни подали у 2018 році, задовольнити не вдасться, - пише Конкурент.
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»

Варто нагадати, що 12 із 42 округів у Луцьку не мають свого депутата, який би представляв інтереси містян та дбав про їх благоустрій. Тож завдяки програмі, ініціатором якої був Андрій Покровський, охочі та активні лучани до 1 вересня мали можливість подати звернення, в яких вказували, чого потребує округ (дитячого, спортивного майданчика; благоустрою скверу; освітлення вулиць та ін.).

"Ми довели, що ці округи недофінансовані, бо побачили, що в округах, де немає депутата, менше відремонтованих прибудинкових територій, встановлено менше дитячих та спортивних майданчиків. Згодом прийшли в міську раду і показали це. Депутати програму Андрія Покровського підтримали і вирішили виділити по 200 тисяч гривень на 2018 рік і по 100 тисяч гривень на 2019-2020 роки, а комісія для розподілу коштів вже кілька разів не збиралася. Проте треба ж бути послідовними та відповідальними", – зауважив співзасновник Громадянського Руху "СВІДОМІ" Тарас Шкітер.
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»

Звернень виявилося чимало, однак реалізувати їх на суму 100 тисяч на один округ – справа нелегка. Поставити по дві гойдалки кожному, хто писав звернення, чи повністю втілити в життя 2-3 проекти з округа – над цим і мізкували лучани на офісі Громадянського Руху "СВІДОМІ".

Як виявилося, думка громади зійшлася на тому, що варто дофінансувати проект, аби якомога більше звернень вдалося задовольнити. До того ж розподіляти кошти варто на проекти, які б повністю задовольняли вимоги людей, а не "заставляли тішитися однією гойдалкою".
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»

На постійну комісію з питань генерального планування, будівництва, архітектури та благоустрою, житлово-комунального господарства, екології, транспорту та енергозбереження, яка відбулася цього ж дня і розглядала питання "осиротілих" округів лучан-ініціаторів не запросили. Тож і вчергове не вдалося дійти згоди та визначитися із фінансуванням на звернення.

Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»
Лучани обурені саботуванням проекту «Округи без депутатів»

Під час засідання комісії депутати піднімали протоколи, аби пригадати, які ініціативи схвалювали, зводили в одну кілька таблиць із зверненнями, сперечалися, як ділити 100 тисяч, коли у 35 окрузі містяни подали 7 пропозицій на загальну суму 341 тисячу гривень, та все ж вирішили перенести засідання на вівторок, 16 жовтня, на 10 годину.

Саме тоді вирішуватиметься доля благоустрою бездепутатних округів та визначатиметься сума, на яку лучани могтимуть розраховувати.

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Теги: СВІДОМІ, громадський рух, Андрій Покровський, округи, депутати
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