Держава має витрачати на «Доступне житло» не менше мільярда на рік, – Андрій Разумовський*





Таку думку висловив волинський забудовник, директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише



Нагадаємо, днями уряд вніс зміни до програми «Доступне житло». Серед них – встановлена вартість 1 кв м доступного житла, яка не повинна перевищувати граничну, запровадження механізму розподілу коштів між регіонами пропорційно до чисельності населення, встановлення 50% рівня компенсації вартості житла для переселенців та учасників АТО, скасування необхідності перевірки забудовника – учасника програми та інші зміни.



«Є цілий ряд позитивних змін у програмі. Вимоги до ціни житла стали відповідати ринковим. Скасували потребу для забудовника проходити перевірку у міжвідомчій комісії – тепер учасник програми сам може вибирати, де купувати житло. Покращення умов участі для переселенців і учасників АТО – теж серйозний крок вперед» - каже Андрій Разумовський.



Втім, додає забудовник, держава на програму «Доступне житло» повинна витрачати не менше 1 мільярда гривень на рік. Тільки тоді можна програма може повноцінно запрацювати, адже і квартирні черги швидше рухатимуться, і забудовники зможуть чіткіше планувати свою роботу.



«Навіть якщо до кінця року заплановані раніше кошти виділять – це дасть учасникам програми можливість купити на Волині не більше 6-7 квартир. Самі розумієте, цього мало», – наводить приклад забудовник.



«На ремонт доріг, наприклад, уряд виділив 56 мільярдів гривень. Конфедерація будівельників України просить, аби на «Доступне житло» виділяли хоча б один мільярд. Тоді буде рух вперед», – каже Андрій Разумовський.



Директор будівельної компанії «Інвестор» резюмує:



«Програма Доступне житло» важлива не просто для забудовників і молодих сімей. Вона – запорука того, що молоді спеціалісти перестануть виїжджати за кордон. Адже неможливість купити житло – одна з основних причин того, чому українці загалом і волиняни зокрема виїздять в Європу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зміни у програмі «Доступне житло» позитивно вплинуть на можливість українців придбати квартири за умови достатнього фінансування з боку уряду.Таку думку висловив волинський забудовник, директор будівельної компанії «Інвестор», - пише Перший. Нагадаємо, днями уряд вніс зміни до програми «Доступне житло». Серед них – встановлена вартість 1 кв м доступного житла, яка не повинна перевищувати граничну, запровадження механізму розподілу коштів між регіонами пропорційно до чисельності населення, встановлення 50% рівня компенсації вартості житла для переселенців та учасників АТО, скасування необхідності перевірки забудовника – учасника програми та інші зміни.«Є цілий ряд позитивних змін у програмі. Вимоги до ціни житла стали відповідати ринковим. Скасували потребу для забудовника проходити перевірку у міжвідомчій комісії – тепер учасник програми сам може вибирати, де купувати житло. Покращення умов участі для переселенців і учасників АТО – теж серйозний крок вперед» - каже Андрій Разумовський.Втім, додає забудовник, держава на програму «Доступне житло» повинна витрачати не менше 1 мільярда гривень на рік. Тільки тоді можна програма може повноцінно запрацювати, адже і квартирні черги швидше рухатимуться, і забудовники зможуть чіткіше планувати свою роботу.«Навіть якщо до кінця року заплановані раніше кошти виділять – це дасть учасникам програми можливість купити на Волині не більше 6-7 квартир. Самі розумієте, цього мало», – наводить приклад забудовник.«На ремонт доріг, наприклад, уряд виділив 56 мільярдів гривень. Конфедерація будівельників України просить, аби на «Доступне житло» виділяли хоча б один мільярд. Тоді буде рух вперед», – каже Андрій Разумовський.Директор будівельної компанії «Інвестор» резюмує:«Програма Доступне житло» важлива не просто для забудовників і молодих сімей. Вона – запорука того, що молоді спеціалісти перестануть виїжджати за кордон. Адже неможливість купити житло – одна з основних причин того, чому українці загалом і волиняни зокрема виїздять в Європу».

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