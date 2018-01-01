вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Держава має витрачати на «Доступне житло» не менше мільярда на рік, – Андрій Разумовський*

Держава має витрачати на «Доступне житло» не менше мільярда на рік, – Андрій Разумовський*
Зміни у програмі «Доступне житло» позитивно вплинуть на можливість українців придбати квартири за умови достатнього фінансування з боку уряду.

Таку думку висловив волинський забудовник, директор будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський, - пише Перший.

Нагадаємо, днями уряд вніс зміни до програми «Доступне житло». Серед них – встановлена вартість 1 кв м доступного житла, яка не повинна перевищувати граничну, запровадження механізму розподілу коштів між регіонами пропорційно до чисельності населення, встановлення 50% рівня компенсації вартості житла для переселенців та учасників АТО, скасування необхідності перевірки забудовника – учасника програми та інші зміни.

«Є цілий ряд позитивних змін у програмі. Вимоги до ціни житла стали відповідати ринковим. Скасували потребу для забудовника проходити перевірку у міжвідомчій комісії – тепер учасник програми сам може вибирати, де купувати житло. Покращення умов участі для переселенців і учасників АТО – теж серйозний крок вперед» - каже Андрій Разумовський.

Втім, додає забудовник, держава на програму «Доступне житло» повинна витрачати не менше 1 мільярда гривень на рік. Тільки тоді можна програма може повноцінно запрацювати, адже і квартирні черги швидше рухатимуться, і забудовники зможуть чіткіше планувати свою роботу.

«Навіть якщо до кінця року заплановані раніше кошти виділять – це дасть учасникам програми можливість купити на Волині не більше 6-7 квартир. Самі розумієте, цього мало», – наводить приклад забудовник.

«На ремонт доріг, наприклад, уряд виділив 56 мільярдів гривень. Конфедерація будівельників України просить, аби на «Доступне житло» виділяли хоча б один мільярд. Тоді буде рух вперед», – каже Андрій Разумовський.

Директор будівельної компанії «Інвестор» резюмує:

«Програма Доступне житло» важлива не просто для забудовників і молодих сімей. Вона – запорука того, що молоді спеціалісти перестануть виїжджати за кордон. Адже неможливість купити житло – одна з основних причин того, чому українці загалом і волиняни зокрема виїздять в Європу».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Інвестор, Андрій Разумовський, програма
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Осіннє меню: чим і за скільки поласувати у луцьких закладах
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Немає гіршого, ніж війна, - мати атовця із Волині
Сьогодні, 09:46
Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
Сьогодні, 09:20
Держава має витрачати на «Доступне житло» не менше мільярда на рік, – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 08:46
На аукціоні продають герб Луцька 1928 року
Сьогодні, 07:29
Смаколики та дитячі малюнки: бійцям на передову везуть передачу з Волині
Сьогодні, 06:17
Схожі новини
«Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО* «Інвестор» продає квартиру в Ковелі за вигідною ціною. ФОТО*
27 вересень, 11:38
Досконалий будинок і щире знайомство сусідів: у Ковелі відкрили житловий комплекс «Парковий квартал»* Досконалий будинок і щире знайомство сусідів: у Ковелі відкрили житловий комплекс «Парковий квартал»*
24 серпень, 12:19
Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька* Показали, яким буде новий житловий квартал поблизу Луцька*
23 червень, 10:21
З музикою, кульками та подарунками: як ЖК «Юпітер» зустрічав своїх мешканців. ФОТО* З музикою, кульками та подарунками: як ЖК «Юпітер» зустрічав своїх мешканців. ФОТО*
13 червень, 15:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинських малят посвятили у козачата. ФОТО
Сьогодні, 10:03
 0
Немає гіршого, ніж війна, - мати атовця із Волині
Сьогодні, 09:46
 0
Легковик влетів у КамАЗ: є жертви
Сьогодні, 09:20
 0
Держава має витрачати на «Доступне житло» не менше мільярда на рік, – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 08:46
 0
На аукціоні продають герб Луцька 1928 року
Сьогодні, 07:29
 0
Медіа
відео
1/8