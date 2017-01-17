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Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО

Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
У Луцьку близько сотні молодих людей промарширували цетром міста зі смолоскипами, скандуючи патріотичні гасла.

Дійство відбулось сьогодні, 14 жовтня, - пише Волинська правда.

Сьогодні в Україні відзначаєють відразу чотири важливі свята - Покрови Пресвятої Богородиці, День захисника України, День українського козацтва та День УПА.

Програму урочистих заходів в Луцьку завершувва смолоскипний хід, учасниками якого стало близько сотні патріотів. «Тільки тим історія належить, хто сьогодні бореться й живе»: такі слова Василя Симоненка несли на великому трансопранті учасники дійства.

Окрім цього, діти несли великий прапор УПА. Учасники ходу скандували патріотичні гасла, згадуючи УПА, козацтво та сучасних захисників України.

Перехожі вітали учасників ходу, а інколи й доєднувалися до нього. Деякі лучани скандували патріотичні гасла з балконів та маршруток.

Завершилося дійство ватрою біля Замку Любарта.

Нагадаємо, раніше опубліквали відео з ходу.
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО
Смолоскипний хід у центрі Луцька. ФОТО

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Теги: смолоскипний хід, Покрова
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