Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку
Сьогодні, 11:57
Хлопці, які в Луцьку вилізли на вагон і отримали розряд електричного струму, перебувають у лікарні.
Один із них – у дуже важкому стані, - пишуть Волинські новини.
Про це розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.
Нагадаємо, 14 жовтня на луцькому залізничному вокзалі із двома молодими людьми стався нещасний випадок.
«Хлопці вилізли на вагон. Юнак, якому 19 років, у дуже тяжкому стані, має великий відсоток глибокого опіку», - розповів Андрій Абрамов. Чоловік додав, що інший хлопець неушкоджений та відбувся тільки переляком.
Наразі всі деталі пригоди встановлюються.
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Один із них – у дуже важкому стані, - пишуть Волинські новини.
Про це розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.
Нагадаємо, 14 жовтня на луцькому залізничному вокзалі із двома молодими людьми стався нещасний випадок.
«Хлопці вилізли на вагон. Юнак, якому 19 років, у дуже тяжкому стані, має великий відсоток глибокого опіку», - розповів Андрій Абрамов. Чоловік додав, що інший хлопець неушкоджений та відбувся тільки переляком.
Наразі всі деталі пригоди встановлюються.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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