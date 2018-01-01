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Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку

Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку
Хлопці, які в Луцьку вилізли на вагон і отримали розряд електричного струму, перебувають у лікарні.

Один із них – у дуже важкому стані, - пишуть Волинські новини.

Про це розповів завідувач оперативної диспетчерської Волинського обласного центру медичної допомоги Андрій Абрамов.

Нагадаємо, 14 жовтня на луцькому залізничному вокзалі із двома молодими людьми стався нещасний випадок.

«Хлопці вилізли на вагон. Юнак, якому 19 років, у дуже тяжкому стані, має великий відсоток глибокого опіку», - розповів Андрій Абрамов. Чоловік додав, що інший хлопець неушкоджений та відбувся тільки переляком.

Наразі всі деталі пригоди встановлюються.

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Теги: струм, вагон
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