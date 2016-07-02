На городі матері-героїні знайшли снодійний мак: волинянку судили
Сьогодні, 13:58
Судили пенсіонерку, яка на присадибній ділянці у селі Білин, що на Волині, виростила 650 рослин снодійного маку.
Про це пише Район.Ковель.
Нагадаємо, що незаконні посіви маку співробітники кримінальної поліції виявили спільно з поліцейськими групи швидкого реагування 21 червня під час проведення операції «Мак-2018».
За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та сказала, що рослини снотворного маку, які проросли між огірками і буряками, вона хотіла використовувати, як начинку для пирогів.
Суд врахував щире каяття пенсіонерки у скоєному, що вона фактично на утриманні має двох батьків похилого віку, Указом Президента України їй присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
Вироком жінці призначили покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що становить 1700 гривень. Також з неї стягнули на користь держави процесуальні витрати у справі у зв’язку з проведенням експертизи у розмірі 572 гривень.
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Про це пише Район.Ковель.
Нагадаємо, що незаконні посіви маку співробітники кримінальної поліції виявили спільно з поліцейськими групи швидкого реагування 21 червня під час проведення операції «Мак-2018».
За цим фактом відкрили кримінальне провадження.
У судовому засіданні обвинувачена свою вину визнала повністю та сказала, що рослини снотворного маку, які проросли між огірками і буряками, вона хотіла використовувати, як начинку для пирогів.
Суд врахував щире каяття пенсіонерки у скоєному, що вона фактично на утриманні має двох батьків похилого віку, Указом Президента України їй присвоєно почесне звання «Мати-героїня».
Вироком жінці призначили покарання у виді штрафу в розмірі ста неоподаткованих мінімумів доходу громадян, що становить 1700 гривень. Також з неї стягнули на користь держави процесуальні витрати у справі у зв’язку з проведенням експертизи у розмірі 572 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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