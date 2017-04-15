Волинян попередили про високий рівень пожежної небезпеки

Мешканців області попередили про пожежну небезпеку на території Волині.Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.У зв'язку із сухою погодою в області спостергігається високий рівень пожежної небезпеки."Звертаємось до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на приадибних ділянках - це може призвести до великих пожеж в природних екосистемах!" - йдеться у повідомленні.