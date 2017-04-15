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Волинян попередили про високий рівень пожежної небезпеки

Волинян попередили про високий рівень пожежної небезпеки
Мешканців області попередили про пожежну небезпеку на території Волині.

Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників.

У зв'язку із сухою погодою в області спостергігається високий рівень пожежної небезпеки.

"Звертаємось до громадян суворо дотримуватись правил пожежної безпеки та бути вкрай обережними при поводженні з вогнем під час перебування в лісах, поблизу торф'яників, не спалювати суху рослинність на приадибних ділянках - це може призвести до великих пожеж в природних екосистемах!" - йдеться у повідомленні.


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Теги: пожежа, вогонь, рятувальники
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Коментарі 1
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дякую що попередили
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