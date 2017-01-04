Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості
Сьогодні, 15:37
Починаючи з понеділка, 15 жовтня, патрульні почнуть штрафувати водіїв за перевищення швидкості.
Використовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam правоохоронці почали ще 8 жовтня, однак до цього часу лише усно попереджали порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook, - пише gazeta.com.
Водночас, слідкувати за швидкістю руху патрульні будуть лише на дорогах із знаками, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень.
Крім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть стояти службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
У поліції також опублікували список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні.
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Використовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam правоохоронці почали ще 8 жовтня, однак до цього часу лише усно попереджали порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook, - пише gazeta.com.
Водночас, слідкувати за швидкістю руху патрульні будуть лише на дорогах із знаками, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень.
Крім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть стояти службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.
У поліції також опублікували список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні.
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