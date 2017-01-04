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Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості

Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості
Починаючи з понеділка, 15 жовтня, патрульні почнуть штрафувати водіїв за перевищення швидкості.

Використовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam правоохоронці почали ще 8 жовтня, однак до цього часу лише усно попереджали порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook, - пише gazeta.com.

Водночас, слідкувати за швидкістю руху патрульні будуть лише на дорогах із знаками, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень.

Крім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть стояти службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.

У поліції також опублікували список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні.

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Теги: поліція, дороги
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