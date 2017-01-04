Від сьогодні водіїв штрафуватимуть за перевищення швидкості





Використовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam правоохоронці почали ще 8 жовтня, однак до цього часу лише усно попереджали порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook, - пише



Водночас, слідкувати за швидкістю руху патрульні будуть лише на дорогах із знаками, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень.



Крім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть стояти службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.



У поліції також опублікували список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Починаючи з понеділка, 15 жовтня, патрульні почнуть штрафувати водіїв за перевищення швидкості.Використовувати прилади для вимірювання швидкості TruCam правоохоронці почали ще 8 жовтня, однак до цього часу лише усно попереджали порушників. Про це йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції у Facebook, - пише gazeta.com Водночас, слідкувати за швидкістю руху патрульні будуть лише на дорогах із знаками, що повідомляють про фото-відеофіксацію порушень.Крім того, у місцях фіксації порушень швидкісного режиму будуть стояти службові транспортні засоби з увімкненими маячками синього кольору.У поліції також опублікували список, де будуть розташовуватись пристрої TruCam в Україні.

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