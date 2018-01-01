Переніс декілька операцій на мозку: закликають допомогти маленькому волинянину





Про це на сторінці



Текст допису подаємо без змін:



"Друзі сьогодні хотіла б звернутися до вас з проханням допомогти моїй хорошій знайомій, молодій сім‘ї з Любомльщини, життя яких кардинально змінилося з передчасною появою двох маленьких первістків,один з яких зараз починаючи з народження бореться за своє повноцінне життя!!!Вже 5 місяців мама перебуває в лікарняних стінах,адже маленький Арсенчик переніс уже не одну операцію на головному мозку,але лікування в Обласній дитячій лікарні не дає бажаних результатів і вони змушені шукати допомоги в Києві в інституті ім.Шалімова в відділенні нейрохірургії!, - йдеться у дописі.



Реквізити мами – Булакевич Ганна Анатоліївна 4149499114685256.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Небайдужих волинян просять допомогти коштами на лікування дитині, яка перенесла уже не одну операцію на головному мозку.Про це на сторінці "Рівненська ОТГ Любомльського району" у Facebook написала Оксана Крижук.Текст допису подаємо без змін:"Друзі сьогодні хотіла б звернутися до вас з проханням допомогти моїй хорошій знайомій, молодій сім‘ї з Любомльщини, життя яких кардинально змінилося з передчасною появою двох маленьких первістків,один з яких зараз починаючи з народження бореться за своє повноцінне життя!!!Вже 5 місяців мама перебуває в лікарняних стінах,адже маленький Арсенчик переніс уже не одну операцію на головному мозку,але лікування в Обласній дитячій лікарні не дає бажаних результатів і вони змушені шукати допомоги в Києві в інституті ім.Шалімова в відділенні нейрохірургії!, - йдеться у дописі.

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