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Переніс декілька операцій на мозку: закликають допомогти маленькому волинянину

Переніс декілька операцій на мозку: закликають допомогти маленькому волинянину
Небайдужих волинян просять допомогти коштами на лікування дитині, яка перенесла уже не одну операцію на головному мозку.

Про це на сторінці "Рівненська ОТГ Любомльського району" у Facebook написала Оксана Крижук.

Текст допису подаємо без змін:

"Друзі сьогодні хотіла б звернутися до вас з проханням допомогти моїй хорошій знайомій, молодій сім‘ї з Любомльщини, життя яких кардинально змінилося з передчасною появою двох маленьких первістків,один з яких зараз починаючи з народження бореться за своє повноцінне життя!!!Вже 5 місяців мама перебуває в лікарняних стінах,адже маленький Арсенчик переніс уже не одну операцію на головному мозку,але лікування в Обласній дитячій лікарні не дає бажаних результатів і вони змушені шукати допомоги в Києві в інституті ім.Шалімова в відділенні нейрохірургії!, - йдеться у дописі.

Реквізити мами – Булакевич Ганна Анатоліївна 4149499114685256.

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Теги: допомога, кошти, благодійність
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