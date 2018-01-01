Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав від струму на луцькому вокзалі
Сьогодні, 14:35
Юнака, який отримав опіки на луцькому залізничому вокзалі, готують до операції.
Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у неділю, 14 жовтня двоє юнаків 15-ти та 19-ти років отримали опіки електрострумом на Луцькому залізничному вокзалі. Хлопці вилізли на дах вагона, аби сфотографуватися. У цей час їх вдарило струмом і один із них спалахнув.
За словами медика, 19-річний лучанин досі перебуває в реанімації.
«Його стан – стабільно важкий. Пацієнта готують до оперативного втручання. У нього майже 40% глибоких опіків», – розповів Смольянінов.
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Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.
Нагадаємо, у неділю, 14 жовтня двоє юнаків 15-ти та 19-ти років отримали опіки електрострумом на Луцькому залізничному вокзалі. Хлопці вилізли на дах вагона, аби сфотографуватися. У цей час їх вдарило струмом і один із них спалахнув.
За словами медика, 19-річний лучанин досі перебуває в реанімації.
«Його стан – стабільно важкий. Пацієнта готують до оперативного втручання. У нього майже 40% глибоких опіків», – розповів Смольянінов.
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