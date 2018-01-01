вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав від струму на луцькому вокзалі

Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав від струму на луцькому вокзалі
Юнака, який отримав опіки на луцькому залізничому вокзалі, готують до операції.

Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, у неділю, 14 жовтня двоє юнаків 15-ти та 19-ти років отримали опіки електрострумом на Луцькому залізничному вокзалі. Хлопці вилізли на дах вагона, аби сфотографуватися. У цей час їх вдарило струмом і один із них спалахнув.

За словами медика, 19-річний лучанин досі перебуває в реанімації.

«Його стан – стабільно важкий. Пацієнта готують до оперативного втручання. У нього майже 40% глибоких опіків», – розповів Смольянінов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: струм, вагон, потяг, Луцьк, юнаки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині подорожчав проїзд у маршрутках
Біля пабу у центрі Луцька – масова бійка дівчат
ТОП найдивніших імен 2018 року для дітей на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Учасники конкурсу «Обличчя Інвестора» знялися у фотосесії*
Сьогодні, 15:13
На Волині через несправну плиту горіла будівля
Сьогодні, 14:48
Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав від струму на луцькому вокзалі
Сьогодні, 14:35
З текілою, ікрою та макарунами: луцький коледж відсвяткував день «харчовика». ФОТО
Сьогодні, 14:28
Хлопець з волинського села здобув «срібло» на олімпіаді у США
Сьогодні, 14:24
Схожі новини
Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку Один хлопець у дуже важкому стані, – медики про постраждалого від струму на вагоні у Луцьку
15 жовтень, 11:57
На луцькому вокзалі двох юнаків вразило струмом, – соцмережі На луцькому вокзалі двох юнаків вразило струмом, – соцмережі
15 жовтень, 00:09
Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ Просять запустити додатковий потяг Луцьк-Київ
24 липень, 12:32
У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО У Луцьку виявили російські вагони з вугіллям. ФОТО
05 липень, 15:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Ягодині викрили осіб, які хотіли провезти наркотики. ФОТО
Сьогодні, 15:51
 0
13-річний волинянин, якому збирають кошти на лікування – на обстеженні у Туреччині
Сьогодні, 15:39
 0
Що «світить» депутату Луцькради за «скажену» їзду на краденому мотоциклі
Сьогодні, 15:27
 0
У луцькому виші відкрили дошку пам'яті загиблим в АТО студентам. ФОТО
Сьогодні, 15:27
 0
У Нововолинську продали їдальню на зарплату шахтарям
Сьогодні, 15:26
 0
Медіа
відео
1/8