Медики розповіли про стан хлопця, який постраждав від струму на луцькому вокзалі





Про це у коментарі інтернет-виданню Андрій Смольянінов.



Нагадаємо, у неділю, 14 жовтня двоє юнаків 15-ти та 19-ти років отримали опіки електрострумом на Луцькому залізничному вокзалі. Хлопці вилізли на дах вагона, аби сфотографуватися. У цей час їх вдарило струмом і один із них спалахнув.



За словами медика, 19-річний лучанин досі перебуває в реанімації.



«Його стан – стабільно важкий. Пацієнта готують до оперативного втручання. У нього майже 40% глибоких опіків», – розповів Смольянінов.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юнака, який отримав опіки на луцькому залізничому вокзалі , готують до операції.Про це у коментарі інтернет-виданню «Волинь24» розповів заступник головного лікаря Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, у неділю, 14 жовтня двоє юнаків 15-ти та 19-ти років отримали опіки електрострумом на Луцькому залізничному вокзалі. Хлопці вилізли на дах вагона, аби сфотографуватися. У цей час їх вдарило струмом і один із них спалахнув.За словами медика, 19-річний лучанин досі перебуває в реанімації.«Його стан – стабільно важкий. Пацієнта готують до оперативного втручання. У нього майже 40% глибоких опіків», – розповів Смольянінов.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію